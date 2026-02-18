Live

Непогода перевела все службы Харьковщины в повышенную готовность

Общество 22:44   18.02.2026
Оксана Якушко
Непогода перевела все службы Харьковщины в повышенную готовность

Из-за ледяного дождя и мокрого снега все службы Харьковщины находятся в режиме повышенной готовности, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сейчас в области наблюдаем ледяной дождь и мокрый снег, на дорогах – гололедица. Проезд по дорогам государственного значения обеспечен в полном объеме. К ликвидации последствий непогоды привлекли 74 единицы спецтехники», — рассказал Олег Синегубов.

Глава ХОВА призвал водителей по возможности отложить поездки до улучшения погоды. Но если нужно срочно ехать, то быть максимально внимательными за рулем, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

Автор: Оксана Якушко
