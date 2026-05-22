Був гранатометником у росіян: ЗСУ взяли зрадника у полон під Вовчанськом

Події 21:21   22.05.2026
Оксана Якушко
Уродженець Сімферополя, який воював проти ЗСУ у складі армії на Вовчанському напрямку, потрапив у полон та отримав підозру, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

42-річного громадянина України, мешканця Сімферополя, що воював проти ЗСУ в армії РФ, затримали у березні 2026 року після потрапляння у полон.

Слідчі встановили, що наприкінці лютого 2024 року він перейшов на бік росіян. У Всеволожську Ленінградської області він добровільно підписав контракт з Міноборони РФ і став гранатометником розвідроти.

Вже у травні того ж року зрадник на території окупованої Луганщини пройшов курс базової військової підготовки.

Надалі чоловік служив у місті Псков, а наприкінці лютого 2026 року його перевели до Шебекіно Бєлгородської області, звідки він згодом потрапив на Вовчанський напрямок у Харківській області. Зрадник брав участь у штурмах і супроводжував розвідувальні виходи.

7 березня 2026 року ЗСУ взяли його у полон. Чоловіку повідомили про підозру за фактом державної зради. Підозрюваний перебуває під вартою у статусі військовополоненого.

