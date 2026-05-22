Был гранатометчиком у россиян: ВСУ взяли предателя в плен под Волчанском

Происшествия 21:21   22.05.2026
Оксана Якушко
Уроженец Симферополя, воевавший против ВСУ в составе армии на Волчанском направлении, попал в плен и получил подозрение, сообщает Харьковская областная прокуратура.

42-летний гражданин Украины, житель Симферополя, воевавший против ВСУ в армии РФ, был задержан в марте 2026 года после того, как попал в плен.

Следователи установили, что в конце февраля 2024 г. он перешел на сторону россиян. Во Всеволожске Ленинградской области он добровольно подписал контракт с Минобороны РФ и стал гранатометчиком разведроты.

Уже в мае того же года предатель на территории оккупированной Луганской области прошел курс базовой военной подготовки.
Потом мужчина служил в Пскове, а в конце февраля 2026 его перевели в Шебекино Белгородской области, откуда он впоследствии попал на Волчанское направление в Харьковской области. Предатель участвовал в штурмах и сопровождал разведывательные выходы.

7 марта 2026 года ВСУ взяли его в плен. Мужчине сообщили о подозрении по факту государственной измены. Подозреваемый находится под стражей в статусе военнопленного.

