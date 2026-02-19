Машовець: противник намагається відновити позиції у районі Куп’янська

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець проаналізував ситуацію на Харківщині та констатував, що окупанти мають деякі цілі на Куп’янському та Борівському напрямах.

Зокрема, ворог постійно намагається пробитися до решти своїх штурмових груп, оточених у центральній частині Куп’янська.

“ЗСУ досить стійко утримують квартали міста, що примикають з півночі до осьової вулиці Дзержинського, а також селища Кучерівка та Петропавлівка, тому цілком упевнено їх або знищують, або вибивають назад у північному напрямку.

Своєю чергою, спроби російської 68-ї мсд деблокувати своїх оточених з плацдарму на Осколі на північ від міста, через Голубівку, також поки що – марні. ЗСУ досить щільно контролюють дорогу, яка йде вздовж Осколу через Голубівку з півночі на південь, тобто, у місто, а також квартали у самій північній частині міста, в районі вулиці Мічуріна та Куп’янського парку “Екстрім”, – зазначив Машовець.

Експерт також наголосив: справдилися його припущення про те, що ворог захоче відновити своє положення в районі Куп’янська.

“Російська 47-а тд, після нетривалого перегрупування цілої низки сил і засобів, суттєво наростила активність своїх передових підрозділів на цілій низці ділянок по решті периметра українського плацдарму. Зокрема, противник спробував атакувати за напрямами Вільшана – Петропавлівка, Кругляківка – Колесниківка тощо. Однак найбільш наполегливо російські війська діяли за напрямком Піщане – Курилівка та Піщане – Ківшарівка, де активно «просочувалися» штурмові групи 153-го тп і можливо одного з мотострілецьких полків цієї дивізії, прагнучи пробитися з Купʼянська-Вузлового зі сходу», – пише Машовець.

Попри зусилля ЗСУ, окупанти все ж таки змогли зачепитися за околицю Курилівки та вийти до Ківшарівки. Однак поки що на цьому успіхи росіян закінчуються. Тим часом на Борівському напрямку росіяни, ймовірно, прагнуть вийти на північні та північно-східні околиці Борової.

“У цьому контексті, схоже, йому (ворогу, – ред.) поки що вдалося завести в посадки між Новоплатонівкою і Богуславкою, що простяглися вздовж «залізниці» і дорогою Р-79, що йде поруч, лише окремі малі піхотні групи. Однак особисто у мене немає жодних сумнівів, що він спробує найближчим часом наростити їхню присутність там. А потім піде класичне «здавлювання» з флангів. Цей варіант, на цей час, виглядає більш ймовірним, ніж повноцінний прорив у Борову та її наступний штурм”, – додав аналітик.