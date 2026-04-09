Текущий уровень оплаты — «феноменальный»: сколько должны за тепло харьковчане
Около 9 миллиардов гривен — таков долг населения Харькова за отопление, сообщил мэр Игорь Терехов в ответе на материал ЭП.
Городской голова согласился, что эта сумма действительно большая, но в то же время уточнил, что значительная ее часть накапливалась еще с 2014 года. Терехов подчеркнул, что коммунальщики активно ведут претензионно-исковую работу – в суды подано около 8-9 тысяч исков.
Также мэр сообщил: уровень оплаты населением за отопление в сезоне 2025/2026 составил «феноменальные» 91,2%.
«Это поразительная ответственность харьковчан, которые, несмотря ни на что, поддерживают родной город», — добавил Терехов.
Напомним, также мэр сообщил, что задолженность государства перед Харьковом по разнице в тарифах на тепловую энергию и горячую воду за период с 1 июня 2021 года по 1 января 2026 года составляет 16,8 миллиарда гривен, а с учетом первого квартала текущего года — около 17,5 миллиарда. Долг КП «Харьковские тепловые сети» за природный газ и его распределение составляет 22,3 миллиарда гривен, из которых почти 2,6 миллиарда – это штрафные санкции.
Новости по теме:
- Категории: Харьков, Экономика; Теги: долги, Игорь Терехов, новости Харькова, опалення, отопление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 21:39;