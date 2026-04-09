Текущий уровень оплаты — «феноменальный»: сколько должны за тепло харьковчане

Харьков 21:39   09.04.2026
Елена Нагорная
Около 9 миллиардов гривен — таков долг населения Харькова за отопление, сообщил мэр Игорь Терехов в ответе на материал ЭП.

Городской голова согласился, что эта сумма действительно большая, но в то же время уточнил, что значительная ее часть накапливалась еще с 2014 года. Терехов подчеркнул, что коммунальщики активно ведут претензионно-исковую работу – в суды подано около 8-9 тысяч исков.

Также мэр сообщил: уровень оплаты населением за отопление в сезоне 2025/2026 составил «феноменальные» 91,2%.

«Это поразительная ответственность харьковчан, которые, несмотря ни на что, поддерживают родной город», — добавил Терехов.

Напомним, также мэр сообщил, что задолженность государства перед Харьковом по разнице в тарифах на тепловую энергию и горячую воду за период с 1 июня 2021 года по 1 января 2026 года составляет 16,8 миллиарда гривен, а с учетом первого квартала текущего года — около 17,5 миллиарда. Долг КП «Харьковские тепловые сети» за природный газ и его распределение составляет 22,3 миллиарда гривен, из которых почти 2,6 миллиарда – это штрафные санкции.

