Live

«Критические долги Харькова»: Терехов ответил про финансовое положение города

Политика 13:31   09.04.2026
Виктория Яковенко
«Критические долги Харькова»: Терехов ответил про финансовое положение города

Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал ответ на публикации в СМИ о якобы критических долгах города за энергоносители – свет, воду и тепло. Говорит: подача этой темы далека от профессиональной и оторвана от реалий жизни.

«Действительно, в условиях войны, которая длится пятый год, Харьков является не просто прифронтовым – военным городом. Ведь в 30 км от линии фронта объективно нет возможности в полном объеме и в те же сроки выполнять все финансовые обязательства, которые были нормой в мирное время. Это не прихоть городских властей и не вопрос недисциплинированности. Это следствие разрушенной экономики, сокращения налоговой базы, остановки предприятий, вынужденной миграции сотен тысяч человек и ежедневных атак на инфраструктуру», — объясняет мэр.

Он также напомнил, что Харьков живет и работает в режиме постоянного восстановления. Поэтому подчеркнул: город не «потребляет» ресурсы, а ежедневно под обстрелами возвращает в работу сети, котельные, подстанции, транспорт и водоснабжение. Также в Харькове пытаются помогать людям – не только горожанам, но и переселенцам.

Терехов также отметил, что в таком положении находится не только Харьков. С серьезными вызовами и финансовыми проблемами сталкиваются и другие украинские города.

«Значительные задолженности имеют Чернигов, Запорожье, Кривой Рог, Днепр, Одесса. И даже города и громады, которые не находятся непосредственно на линии фронта. Но именно прифронтовые территории и военные города несут наибольшую нагрузку», — пишет мэр.

Он подчеркивает, что эти города не только выживают сами, но и решают стратегические задачи для государства: гарантируют фронту надежную работу инфраструктуры в непосредственной близости от зоны боевых действий.

«Это означает тепло в казармах и госпиталях, электроэнергию для ремонта техники, воду и питание для людей, эвакуированных из зон активных боев. Поддержка людей, выживание города, обеспечение армии – это сегодня приоритеты. Финансовые расчеты – вопросы времени и горизонта стабилизации», — считает городской голова.

Терехов также отметил, что страна вынуждена жить в режиме заимствований, кредитов, грантов и международной поддержки, и муниципалитеты не могут быть исключением. Он поблагодарил партнеров и уточнил, что ведут постоянную работу над финансовой устойчивостью, но в условиях войны невозможно требовать от прифронтовых городов стандартов мирного времени. Мэр заявил: все обязательства будут исполнены.

«Но сейчас главная задача — выстоять и обеспечить жизнедеятельность города. В этом контексте отдельно хочу подчеркнуть: мы находимся в условиях полномасштабной информационной войны, в которой враг стремится любой ценой подорвать нашу веру и способность держаться. Когда публикуются материалы на острые темы без надлежащей проверки фактов и обстоятельств, сознательно или нет, они этому способствуют. Призываю журналистов и СМИ не гнаться сейчас за сенсациями, особенно там, где их нет. В то же время обращаюсь к профессиональному сообществу: сегодня как никогда важны точность, взвешенность и понимание реальности, в которой живут прифронтовые города. Здесь свет — это не просто услуга, это элемент обороны. Тепло — это не комфорт, а условие выживания. Транспорт — это не сервис, а часть логистики страны в условиях войны. Всегда найдутся барыги, которые будут продавать билеты даже в бомбоубежища. Но я против. И если мы хотим выстоять, достичь мира, сохранить страну, то должны проявлять гражданскую ответственность, а не расшатывать ситуацию изнутри», — обратился мэр.

Отдельно Терехов ответил о «политических спекуляциях». Заявляет: не следует торопиться.

«Оставьте свой пыл к выборам. Наступит мир и вернется политика. Будет конкуренция. Сейчас идет война, и это не время для манипуляций реальностью и информационных технологий. Сегодня у всех ответственных политиков, партий, граждан одна задача и общая цель – выстоять. Я – мер Харькова. Я – на посту. Харьков работает, Харьков держится, и Харьков выполнит свои обязательства перед людьми и государством», — подытожил городской голова.

Отметим, 8 апреля «Экономическая правда» опубликовала материал, в котором сообщалось, что у Харькова есть задолженность за энергоресурсы. По данным издания, эта сумма составляет 44 млрд грн. В материале отмечали: «город годами демонстрирует уникальную для Украины модель «коммунального социализма» с бесплатным общественным транспортом и мягким отношением к неплатежам населения».

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Критические долги Харькова»: Терехов ответил про финансовое положение города», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 13:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал ответ на публикации в СМИ о якобы критических долгах города за энергоносители – свет, воду и тепло. ".