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Харьков приходит в себя после удара «Бандероли»: ситуация на месте “прилета”

Общество 12:24   09.07.2026
Виктория Яковенко
Харьков приходит в себя после удара «Бандероли»: ситуация на месте “прилета” Фото: Харьковский горсовет

Коммунальщики и волонтеры продолжают устранять последствия вражеской атаки в пятиэтажном доме в Немышлянском районе, сообщили в пресс-службе горсовета.

По данным мэрии, уже закрыли 90 из 110 выбитых окон. Также закрывают контуры дома для защиты от дождя.

удар по Харьковом дроном-ракетой "Бандероль"
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харьковом дроном-ракетой "Бандероль"
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, около 01:40 8 июля военные РФ ударили ракетами по Основянскому и Немышлянскому районам, сообщил мэр Игорь Терехов. В последнем прилетело по частному сектору, повреждения получили 20 домов, храм, сеть уличного освещения и автомобили. Девять жителей, среди которых двухлетняя девочка, испытали острый шок. По данным облпрокуратуры, по Немышлянскому району ударили из РСЗО «Торнадо-С».

Воздушные атаки продолжились около девяти утра. Один из дронов попал в АЗС в Киевском районе, вызвав пожар, второй — по Немышлянскому. Спустя несколько минут в этом же Немышлянском районе россияне ударили ракетой по жилой пятиэтажке. Последний этаж был частично разрушен. Погибли мужчина и женщина. Еще более 40 человек пострадали, в том числе 16 — получили ранения. По предварительным данным облпрокуратуры, по пятиэтажке ударили дроном-ракетой S8000 «Бандероль».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 12:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики и волонтеры продолжают устранять последствия вражеской атаки в пятиэтажном доме в Немышлянском районе, сообщили в пресс-службе горсовета.".