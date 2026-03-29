Стало известно, когда в Харькове планируют завершить отопительный сезон

Мэр Игорь Терехов сообщил, что отопительный сезон в городе планируют закончить 1 апреля.

Такое решение приняли, исходя из погодных условий, а также по рекомендации правительства, акцентировал городской голова.

«Все большие города уже завершили отопительный сезон. Есть такая важная рекомендация со стороны правительства, потому что не хватает газа. Они очень настаивают на том, чтобы мы также завершали отопительный сезон. Пока что мы держим, но погодные условия говорят, что уже можно заканчивать. Я считаю, что с первого числа уже можно заканчивать отопительный сезон исходя из погодных условий и учитывая большой дефицит газа в нашей стране», – сказал Терехов.

Напомним, распоряжение, разрешающее отключать тепло, подписал еще 26 марта начальник ХОВА Олег Синегубов. Документ рекомендует выключать отопление, когда среднесуточная температура в течение трех суток будет превышать +8. Первой в тот же день решение охлаждать батареи утвердила Изюмская громада, сообщила городская военная администрация.