Харьков обратился за международной помощью для «энергетического острова»

Харьков уже начал готовиться к следующему отопительному сезону, передает горсовет.

Харьков продолжает работать над формированием «энергетического острова» и дифференцированных систем тепло- и водоснабжения, готовясь к следующей зиме, заявил городской голова Игорь Терехов.

Терехов объяснил, что понятие «энергоостров» имеет несколько уровней реализации: от обеспечения только критической инфраструктуры до подключения транспортной сети, жилищного фонда или полного покрытия всех потребителей. Сейчас Харьков уже реализовал часть решений для поддержки критической инфраструктуры, которые помогли пережить эту зиму, и постепенно движется к расширению возможностей системы.

«Продолжение создания «энергоострова», дифференцированных систем тепло- и водоснабжения – для нас это вопрос жизни. И эта зима доказала это. Поэтому я буду обращаться к международным партнерам за помощью, потому что таких средств у городского бюджета нет», — отметил мэр города.

Терехов подчеркнул, что Харьков уже готовится к следующему отопительному сезону. По его словам, рост цен на энергоносители и топливо создает значительную нагрузку на городской бюджет, поэтому городские власти нарабатывают план дальнейших действий для обеспечения стабильной работы инфраструктуры.