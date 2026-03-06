Харків звернуся по міжнародну допомогу для «енергетичного острова»

Харків уже почав готуватися до наступного опалювального сезону, повідомляє міськрада.

Харків продовжує працювати над формуванням «енергетичного острова» та диференційованих систем тепло- і водопостачання, готуючись до наступної зими, заявив міський голова Ігор Терехов.

Терехов пояснив, що поняття «енергоострів» має кілька рівнів реалізації: від забезпечення лише критичної інфраструктури до підключення транспортної мережі, житлового фонду або повного покриття всіх споживачів. Станом на зараз Харків уже реалізував частину рішень для підтримки критичної інфраструктури, які допомогли пережити цю зиму, і поступово рухається до розширення можливостей системи.

«Продовження створення «енергоострова», диференційованих систем тепло- і водопостачання – для нас це питання життя. І ця зима довела це. Тому я буду звертатися до міжнародних партнерів по допомогу, бо таких коштів міський бюджет не має», – зазначив мер міста.

Терехов наголосив, що Харків уже готується до наступного опалювального сезону. За його словами, зростання цін на енергоносії та паливо створює значне навантаження на міський бюджет, тому міська влада напрацьовує план подальших дій для забезпечення стабільної роботи інфраструктури.