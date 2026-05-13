Дым в районе Клочковской в Харькове: в ГСЧС сообщили, что горит (видео)

13.05.2026
Елена Нагорная
Около 19 часов 13 мая в Харькове наблюдали дым в районе улицы Клочковской.

Как стало известно, пожар не связан с российскими обстрелами. Спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко рассказал МГ «Объектив», что на Ивановке произошло возгорание хозяйственной постройки.

Причины и обстоятельства события выясняются.

Как сообщала МГ «Объектив», 10 мая в 06:00 спасатели получили информацию о пожаре на втором этаже пятиэтажки в Салтовском районе Харькова. В квартире, где произошло возгорание, обнаружили тело 57-летнего мужчины. Также были эвакуированы и получили помощь пять жильцов соседних квартир, трое из которых — дети.

Читайте также: На Купянщине после «прилетов» горела ферма, пострадали коровы: детали от ГСЧС

