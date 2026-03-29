Live

Стало відомо, коли в Харкові планують завершити опалювальний сезон

Суспільство 14:50   29.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Мер Ігор Терехов повідомив, що опалювальний сезон у місті планують закінчити 1 квітня. 

Таке рішення ухвалили, виходячи з погодних умов, а також за рекомендацією уряду, наголосив міський голова.

Відео: пресслужба Харківської міської ради

“Всі великі міста вже завершили опалювальний сезон. Є така важлива рекомендація з боку уряду, бо не вистачає газу. Вони дуже наполягають на тому, щоб ми також завершували опалювальний сезон. Поки що ми тримаємо, але погодні умови кажуть, що вже можна закінчувати. Я фактично вважаю, що з першого числа вже можна закінчувати опалювальний сезон, виходячи з погодних умов і враховуючи великий дефіцит газу в нашій країні”, – сказав Терехов.

Нагадаємо, розпорядження, яке дозволяє відключати тепло, підписав ще 26 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов. Документ рекомендує вимикати опалення, коли середньодобова температура протягом трьох діб перевищуватиме +8. Першою того ж дня рішення охолоджувати батареї затвердила Ізюмська громада, повідомила міська військова адміністрація.

Читайте також: Про небезпечну погоду в Харкові та області попереджають синоптики – що очікується

Популярно
Стало відомо, коли в Харкові планують завершити опалювальний сезон
Стало відомо, коли в Харкові планують завершити опалювальний сезон
29.03.2026, 14:50
Вранці в Харкові зафіксували “приліт”: почалася пожежа, є постраждалі
Вранці в Харкові зафіксували “приліт”: почалася пожежа, є постраждалі
29.03.2026, 11:44
Останню дитину евакуювали правоохоронці із прифронтового села
Останню дитину евакуювали правоохоронці із прифронтового села
29.03.2026, 11:30
Про небезпечну погоду в Харкові й області попереджають синоптики
Про небезпечну погоду в Харкові й області попереджають синоптики
29.03.2026, 09:24
Новини Харкова — головне за 29 березня: ситуація на фронті, удар по місту
Новини Харкова — головне за 29 березня: ситуація на фронті, удар по місту
29.03.2026, 14:40
Синєгубов розповів про наслідки ударів по регіону: є постраждалі
Синєгубов розповів про наслідки ударів по регіону: є постраждалі
29.03.2026, 08:40

Новини за темою:

26.03.2026
Потепліло: де на Харківщині сьогодні завершили опалювальний сезон
16.03.2026
Коли у Харкові планують завершувати опалювальний сезон, відповів Терехов
06.03.2026
Нову систему теплопостачання до зими не збудувати – експерт про розбиті ТЕЦ
03.03.2026
РНБО за участі Харкова: що обговорювали в столиці, розповів президент
01.03.2026
«Енергосистема — вже як Франкенштейн»: професор — про стратегії для Харкова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Стало відомо, коли в Харкові планують завершити опалювальний сезон», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2026 в 14:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов повідомив, що опалювальний сезон у місті планують закінчити 1 квітня. ".