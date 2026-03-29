Стало відомо, коли в Харкові планують завершити опалювальний сезон

Мер Ігор Терехов повідомив, що опалювальний сезон у місті планують закінчити 1 квітня.

Таке рішення ухвалили, виходячи з погодних умов, а також за рекомендацією уряду, наголосив міський голова.

“Всі великі міста вже завершили опалювальний сезон. Є така важлива рекомендація з боку уряду, бо не вистачає газу. Вони дуже наполягають на тому, щоб ми також завершували опалювальний сезон. Поки що ми тримаємо, але погодні умови кажуть, що вже можна закінчувати. Я фактично вважаю, що з першого числа вже можна закінчувати опалювальний сезон, виходячи з погодних умов і враховуючи великий дефіцит газу в нашій країні”, – сказав Терехов.

Нагадаємо, розпорядження, яке дозволяє відключати тепло, підписав ще 26 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов. Документ рекомендує вимикати опалення, коли середньодобова температура протягом трьох діб перевищуватиме +8. Першою того ж дня рішення охолоджувати батареї затвердила Ізюмська громада, повідомила міська військова адміністрація.