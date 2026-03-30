45 мільйонів євро – на теплопостачання й енергетичний острів у Харкові
30 березня 2026 року мер Харкова Ігор Терехов з керуючим директором ЄБРР в Україні та Молдові Арвідом Тюркнером підписали попередню угоду про надання фінансування Харкову у розмірі до 30 мільйонів євро кредитних коштів і до 15 мільйонів євро безповоротної грантової допомоги.
Про це повідомив мер міста у своєму телеграм-каналі.
Виділені фінанси повністю підуть на розбудову «енергетичного острова» та децентралізацію системи теплопостачання, зазначив Ігор Терехов.
«Ще один напрямок, щодо якого маємо спільне бачення, це розширення харківського метро з урахуванням воєнних реалій. Попри всі об’єктивні складнощі сьогодення, ми не відмовляємося від цього задуму. Його основа незмінна: оновлення рухомого складу та будівництво нових станцій, зведення безпечного підземного електродепо», – зазначив міський голова.
Тож під час зустрічі її учасники домовилися, що системно і послідовно продовжуватимуть цей масштабний і стратегічний проєкт.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, грант, гроші, ЕБРР, кредит, опалення, Харків, энергетический остров;
Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 19:55;