«Запакували в бус на очах у дитини»: НПУ проводить перевірку в Харкові (відео)

В ГУ Нацполіції в Харківській області встановлюють обставини інциденту, що стався біля навчального закладу в місті.

«Попередньо встановлено, що під час перевірки військово-облікових документів невідомі особи у військовій формі затримали 44-річного чоловіка. Разом із ним перебували дружина та малолітня донька. За наявною інформацією, під час інциденту до чоловіка було застосовано сльозогінний газ», – з’ясували правоохоронці.

У поліції кажуть: інформацію про подію внесли до Єдиного обліку. Зараз встановлюють усі обставини та осіб, причетних до інциденту.

«Також про подію повідомлено Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки для проведення службового розслідування», – додали копи.

Зазначимо, що вранці у соцмережах поширили відео, у якому повідомлялось, що батьків «запакували у бус прямо на очах у дитини».

«Дитину батьки привезли в школу, і татка почали «пакувати» в бус. Дитина кричить, маму запакували в машину разом з татом. Двоє людей, які намагались його врятувати: чоловіка та жінку дорослого віку залили перцовим балоном. Дитини залишилась сама біля школи», – стверджували у повідомленнях.

Відео: телеграм-канал «Харків 1654»

