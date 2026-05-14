«Запаковали в бус на глазах у ребенка»: НПУ проводит проверку в Харькове 📹
В ГУ Нацполиции в Харьковской области устанавливают обстоятельства инцидента, что произошел возле учебного заведения в городе.
«Предварительно установлено, что во время проверки военно-учетных документов неизвестные в военной форме задержали 44-летнего мужчину. Вместе с ним находились жена и малолетняя дочь. По имеющейся информации, во время инцидента к мужчине был применен слезоточивый газ», — выяснили правоохранители.
В полиции говорят: информацию о происшествии внесли в Единый учет. Сейчас устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к инциденту.
«Также о событии уведомлен Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки для проведения служебного расследования», — добавили копы.
Отметим, что утром в соцсетях распространилось видео, в котором сообщалось, что родителей «запаковали в бус прямо на глазах у ребенка».
«Ребенка родители привезли в школу, и папу начали «запаковывать» в бус. Ребенок кричит, маму запаковали в машину вместе с папой. Два человека, которые пытались его спасти: мужчину и женщину взрослого возраста залили перцовым баллоном. Ребенка остался один возле школы», — утверждали в сообщениях.
Видео: Telegram-канал «Харків 1654»
• Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 15:16;