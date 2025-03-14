Драка и выстрелы: инцидентом с ТЦК в Харькове занялась полиция (видео)
С утра в соцсетях Харькова «гуляет» видео конфликта между группой людей в военной форме и гражданскими мужчинами. В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что выяснили.
В видео попал момент, как один из участников конфликта, одетый в камуфляж, вроде бы наносит несколько ударов ногами по гражданскому, лежащему у дерева. Еще один мужчина в военной форме произвел несколько выстрелов в землю из пистолета.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Видео: Харьков LIVE
В полиции сообщили, что инцидент произошел 14 марта в городе. Участниками конфликта стали работники РТЦК и СП при исполнении служебных обязанностей.
По предварительной информации правоохранителей, во время проведения мероприятий по мобилизации населения двое гражданских мужчин проявили агрессию и оказали физическое сопротивление действиям военнослужащих.
«Один из мужчин нанес удар кастетом по лицу работнику ТЦК и СП, что привело к стычке. С целью прекращения агрессии и самозащиты работник ТЦК и СП, имея соответствующее разрешение, применил оружие травматического действия, произведя несколько выстрелов в землю для предупреждения дальнейшего развития конфликта», — пишут в полиции.
Следователи начали предварительное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Продолжаются следственные действия с привлечением всех участников инцидента, свидетелей и очевидцев.
Инцидент прокомментировали и в Харьковском ОТЦК и СП. Там отмечают, что оказывают всестороннюю поддержку следствию и проводят собственное расследование.
«Сейчас установлены факты недопустимого поведения и дискредитирующих действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки. Руководство Харьковского ОТЦК и СП и причастного РТЦК и СП признают нарушение, некорректное и эмоциональное поведение подчиненного военнослужащего. В связи с этим проводятся дополнительные занятия с личным составом групп оповещения, усилен контроль за соблюдением этических норм и знанием законодательства военнослужащими, которые осуществляют оповещения граждан», — отметили в ТЦК.
Читайте также: Волонтер обвинила руководителя РТЦК в избиении в Лозовой на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: драка, инцидент, новости Харькова, тцк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Драка и выстрелы: инцидентом с ТЦК в Харькове занялась полиция (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 16:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С утра в соцсетях Харькова «гуляет» видео конфликта между группой людей в военной форме и гражданскими мужчинами. В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что выяснили.".