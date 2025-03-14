Драка и выстрелы: инцидентом с ТЦК в Харькове занялась полиция (видео)

С утра в соцсетях Харькова «гуляет» видео конфликта между группой людей в военной форме и гражданскими мужчинами. В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что выяснили.

В видео попал момент, как один из участников конфликта, одетый в камуфляж, вроде бы наносит несколько ударов ногами по гражданскому, лежащему у дерева. Еще один мужчина в военной форме произвел несколько выстрелов в землю из пистолета.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Видео: Харьков LIVE

В полиции сообщили, что инцидент произошел 14 марта в городе. Участниками конфликта стали работники РТЦК и СП при исполнении служебных обязанностей.

По предварительной информации правоохранителей, во время проведения мероприятий по мобилизации населения двое гражданских мужчин проявили агрессию и оказали физическое сопротивление действиям военнослужащих.

«Один из мужчин нанес удар кастетом по лицу работнику ТЦК и СП, что привело к стычке. С целью прекращения агрессии и самозащиты работник ТЦК и СП, имея соответствующее разрешение, применил оружие травматического действия, произведя несколько выстрелов в землю для предупреждения дальнейшего развития конфликта», — пишут в полиции.

Следователи начали предварительное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Продолжаются следственные действия с привлечением всех участников инцидента, свидетелей и очевидцев.

Инцидент прокомментировали и в Харьковском ОТЦК и СП. Там отмечают, что оказывают всестороннюю поддержку следствию и проводят собственное расследование.

«Сейчас установлены факты недопустимого поведения и дискредитирующих действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки. Руководство Харьковского ОТЦК и СП и причастного РТЦК и СП признают нарушение, некорректное и эмоциональное поведение подчиненного военнослужащего. В связи с этим проводятся дополнительные занятия с личным составом групп оповещения, усилен контроль за соблюдением этических норм и знанием законодательства военнослужащими, которые осуществляют оповещения граждан», — отметили в ТЦК.

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