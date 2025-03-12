Волонтер обвинила руководителя РТЦК в избиении в Лозовой на Харьковщине
По факту нападения в Лозовой Харьковский ОТЦК и СП назначили служебное расследование, заявили в ведомстве.
В соцсетях сегодня появилось видео обращение волонтерки из Лозовой Алины Бологовой, где она рассказывает о ее якобы избиении руководителем районного ТЦК. Женщина говорит, что, учитывая должность нападающего, который нанес ей несколько ударов по голове, она может не дождаться справедливости.
«Да, 6 марта действительно был зафиксирован конфликт в городе Лозовая между упомянутой гражданкой и начальником районного ТЦК и СП. На место происшествия прибыли представители Нацполиции Украины. (По прибытии их гражданка заявила, что претензий к военным не имеет). Сообщаем общественности и медиа, что по этому факту руководством Харьковского ОТЦК и СП назначено служебное расследование. В настоящее время органы Нацполиции проводят досудебное расследование», — заявили в ТЦК.
Предварительно установлено, что в видеообращении волонтера только выборочные фрагменты конфликта, не отражающие полную картину событий, отметили в ТЦК.
Видео: Харків 1654 | Місто-герой 🇺🇦
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волонтер, Лозовая, Харьковский ОТЦК;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 20:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту нападения в Лозовой Харьковский ОТЦК и СП назначили служебное расследование, заявили в ведомстве.".