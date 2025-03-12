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Волонтерка звинуватила керівника РТЦК у побитті у Лозовій на Харківщині

Події 20:30   12.03.2025
Оксана Якушко
Волонтерка звинуватила керівника РТЦК у побитті у Лозовій на Харківщині

За фактом нападу у Лозовій Харківський ОТЦК та СП призначили службове розслідування, заявили у відомстві.

У соцмережах сьогодні з’явилося відеозвернення волонтерки з Лозової Аліни Бологової, де вона розповідає про її нібито побиття керівником районного ТЦК. Жінка каже, що з огляду на посаду нападника, який завдав їй кілька ударів по голові, вона може не дочекатися справедливості.

«Так, 6 березня дійсно був зафіксований конфлікт у місті Лозова між згаданою громадянкою та  начальником районного ТЦК та СП. На місце події прибули представники Нацполіції України. (Після прибуття їх на місце події, громадянка зробила заяву про те, що претензій до військових не має). Повідомляємо громадськість та медіа, що за цим фактом керівництвом Харківського ОТЦК та СП призначено службове розслідування. Наразі органи Національної поліції проводять досудове розслідування.», – заявили у ТЦК.

Попередньо встановлено, що у відеозверненні подано лише вибіркові фрагменти конфлікту, що не відображають повної картини подій, наголосили у ТЦК.

Відео: Харків 1654 | Місто-герой 🇺🇦

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 20:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом нападу у Лозовій Харківський ОТЦК та СП призначили службове розслідування, заявили у відомстві.".