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Бійка та постріли: інцидентом з ТЦК в Харкові зайнялася поліція (відео)

Події 16:17   14.03.2025
Вікторія Яковенко
Бійка та постріли: інцидентом з ТЦК в Харкові зайнялася поліція (відео) Скриншот

Від ранку в соцмережах Харкова «гуляє» відео конфлікту між групою людей у військовій формі та цивільними чоловіками. В ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що з’ясували.

У відео попав момент, як один з учасників сутички, вдягнений в камуфляж, начебто завдає кілька ударів ногами по цивільному, який лежить біля дерева. Ще один чоловік у військовій формі здійснив кілька пострілів в землю з пістолета.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

Відео: Харьков LIVE

У поліції повідомили, що інцидент стався 14 березня в місті. Учасниками конфлікту стали працівники РТЦК та СП під час виконання службових обов’язків.

За попередньою інформацією правоохоронців, під час проведення заходів із мобілізації населення двоє цивільних чоловіків проявили агресію та вчинили фізичний супротив діям військовослужбовців.

«Один із чоловіків наніс удар кастетом по обличчю працівнику ТЦК та СП, що призвело до сутички. З метою припинення агресії та для самозахисту працівник ТЦК та СП, маючи відповідний дозвіл, застосував зброю травматичної дії, здійснивши декілька пострілів у землю для попередження подальшого розвитку конфлікту», – пишуть в поліції.

инцидент ТЦК в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Наразі тривають слідчі дії із залученням усіх учасників інциденту, свідків та очевидців.

Інцидент прокоментували і в Харківському ОТЦК та СП. Там зазначають, що надають всебічну підтримку слідству та проводять власне службове розслідування.

«Наразі встановлено факти неприпустимої поведінки та дискредитуючих дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.   Керівництво Харківського ОТЦК та СП та причетного РТЦК та СП  визнають порушення, некоректну і емоційну поведінку підлеглого військовослужбовця. У зв’язку з цією ситуацією проводяться додаткові заняття з особовим складом груп оповіщення, посилено контроль за дотриманням етичних норм та знанням законодавства військовослужбовцями, які здійснюють оповіщення громадян», – зазначили в ТЦК.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 16:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від ранку в соцмережах Харкова «гуляє» відео конфлікту між групою людей у військовій формі та цивільними чоловіками. В ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що з’ясували.".