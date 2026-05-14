Повторные «прилеты» по Харькову утром – есть пострадавшие

Утром 14 мая россияне вновь начали бить по городу. Под атакой ВС РФ оказались два района.

Вначале оккупанты ударили по Салтовскому району – там прилетел «Шахед». Мэр Игорь Терехов проинформировал, что последствия обстрела еще устанавливают.

Вскоре начальник ХОВА Олег Синегубов написал: россияне обстреляли еще и Шевченковский район – есть пострадавшие. Предварительно, враг выпустил БпЛА.

«Известно об 11 пострадавших людях. Всем оказывается медицинская помощь. Наши экстренные службы работают на месте обстрела», – сообщил Синегубов.

Напомним, «Шахед» утром 14 мая ударил по Харькову. По информации мэра Игоря Терехова, враг выпустил «Шахед» по Основянскому району. Данных о разрушениях и пострадавших нет.