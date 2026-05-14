Новости Харькова — главное за 14 мая: ночная массированная атака, «прилет»

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:21

«Шахед» утром ударил по Харькову – детали

Мэр Игорь Терехов утром 14 мая сообщил о «прилете» в городе. По его информации, враг выпустил «Шахед» по Основянскому району. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Тревога в Харькове беспрерывно звучала с 22:16 до 06:03. Вначале на Харьковщину летели БпЛА, а в 00:51 возникла угроза применения баллистики. Уже в 00:55 «покраснела» вся Украина. На города полетели ракеты – об опасности предупреждали и жителей столицы. По состоянию на 05:38 в Киеве девять пострадавших – четверо из них госпитализированы.