Почти 70 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки – какие последствия
Фото: ХОВА
Харьков, а также 16 населенных пунктов области атаковали россияне за минувшие сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов трое людей пострадали.
«В с. Писаревка Золочевской громады получила ранения 63-летняя женщина; в пос. Казачья Лопань Дергачевской громады пострадали женщины 52 и 75 лет», – уточнил начальник ХОВА.
За сутки по региону ударило следующее вооружение:
- два КАБа;
- восемь БпЛА типа «Герань-2»;
- пять БпЛА типа «Молния»;
- семь fpv-дронов;
- 46 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за «прилетов» есть разрушения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также в Богодуховском, Харьковском и Изюмском районах области.
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, обстрелы, прилет, синегубов, Харьков, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 09:11;