Почти 70 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки – какие последствия

Происшествия 09:11   14.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Фото: ХОВА

Харьков, а также 16 населенных пунктов области атаковали россияне за минувшие сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов трое людей пострадали. 

«В с. Писаревка Золочевской громады получила ранения 63-летняя женщина; в пос. Казачья Лопань Дергачевской громады пострадали женщины 52 и 75 лет», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки по региону ударило следующее вооружение:

  • два КАБа;
  • восемь БпЛА типа «Герань-2»;
  • пять БпЛА типа «Молния»;
  • семь fpv-дронов;
  • 46 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за «прилетов» есть разрушения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также в Богодуховском, Харьковском и Изюмском районах области.

