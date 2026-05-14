Почти 70 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки – какие последствия

Харьков, а также 16 населенных пунктов области атаковали россияне за минувшие сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов трое людей пострадали.

«В с. Писаревка Золочевской громады получила ранения 63-летняя женщина; в пос. Казачья Лопань Дергачевской громады пострадали женщины 52 и 75 лет», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки по региону ударило следующее вооружение:

два КАБа;

восемь БпЛА типа «Герань-2»;

пять БпЛА типа «Молния»;

семь fpv-дронов;

46 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за «прилетов» есть разрушения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также в Богодуховском, Харьковском и Изюмском районах области.