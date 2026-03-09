«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове

Мэр Игорь Терехов в интервью «Мосейчук+», отвечая на вопрос, касаемо действиях ТЦК в Харькове отметил: мобилизация должна продолжаться, пока в стране идет война. Однако не стоит забывать, что права горожан при этом должны быть защищены.

Он объяснил: уже было несколько подтвержденных случаев, когда сотрудники ТЦК превышали свои полномочия. Городской голова привел в пример историю харьковского учителя, которого на улице окружили несколько мужчин в военной форме, после чего один из них нанес гражданскому несколько ударов в живот. При этом позже в Харьковском ОТЦК и СП заявили, что «конфликт возник вследствие провокационных действий со стороны гражданина».

«И это не то, что некрасиво, не украшает, – а на самом деле это разрушает имидж военных. Это очень трудный вопрос. И я очень не хочу, чтобы наши славные военные, которые сегодня защищают землю, реально защищают нас ценой собственной жизни и здоровья, дискредитировались работниками ТЦК. Ну, что это такое? Знаете, я же общаюсь с военными по этому поводу. И также, как и я, кстати, они осуждают это», – сказал Терехов.