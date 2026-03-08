Закопать энергетическое оборудование — дороже, чем его стоимость — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов поделился видением вопроса защиты энергетики города в свете подготовки к будущей зиме в интервью «Мосейчук+».
Отвечая на вопрос ведущей о том, будут ли в Харькове закапывать под землю энергетическое оборудование, городской голова отметил, что мнения специалистов по этому поводу разнятся.
«Все зависит от того, сколько это стоит. Поскольку, считают специалисты, что закопать под землю намного дороже, чем стоимость этого оборудования. Но я считаю, что нам нужно один раз сделать так, чтобы это было на очень долгие годы. Нужно делать так, чтобы это было под землей. Да, это очень дорого стоит. Но это, знаете ли, наша с вами энергетическая независимость и энергетическая безопасность. Когда мы будем знать, что это защищенная постройка, и главное, что и россияне это будут понимать. Зачем им тратить свои бомбы», — сказал Терехов.
Он отметил, что подобные примеры (размещения такого оборудования под землей) есть в мире. В частности — в Финляндии. При этом опыт харьковских специалистов мэр считает большим, чем у их коллег за границей.
«Такого опыта, который есть сегодня у наших специалистов, нет у зарубежных специалистов», — заявил мэр.
Терехов сообщил, что Харьков уже начал готовиться к следующей зиме, хотя текущий отопительный сезон еще не завершен.
«Впереди у нас очень много вызовов, но мы сейчас уже работаем над тем, как мы будем делать, что нам нужно сделать, что разбито», — сказал он.
Напомним, директор по исследованиям аналитического центра «DIXI GROUP» Роман Ницович высказал мнение, что разбитые российскими обстрелами ТЭЦ в Украине необходимо восстанавливать. Потому что радикально изменить систему отопления за 9 месяцев (до будущей зимы) невозможно.
