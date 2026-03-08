Закопати енергетичне обладнання – дорожче за його вартість – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов поділився баченням питання захисту енергетики міста у світлі підготовки до майбутньої зими в інтерв’ю “Мосейчук+” .
Відповідаючи на запитання ведучої про те, чи закопуватимуть у Харкові під землю енергетичне обладнання, міський голова зазначив, що думки фахівців із цього приводу різняться.
“Усе залежить від того, скільки це коштує. Бо коли рахують спеціалісти, то закопати під землю набагато дорожче, ніж вартість цього обладнання. Але ж я вважаю, що нам потрібно одного разу зробити так, щоб це було на дуже довгі роки. Потрібно робити так, щоб було це під землею. Так, це дуже дорого коштує. Але це, знаєте, наша з вами енергетична незалежність і енергетична безпека. Коли ми будемо знати, що це захищена споруда, і головне, що й росіяни це будуть розуміти. Навіщо їм витрачати свої бомби”, – сказав Терехов.
Він зазначив, що такі приклади (розміщення такого обладнання під землею) є у світі. Зокрема – у Фінляндії. При цьому досвід харківських фахівців мер вважає більшим, ніж мають їхні колеги за кордоном.
“Такого досвіду, який є сьогодні у наших фахівців, немає в закордонних фахівців”, – заявив мер.
Терехов повідомив, що Харків уже почав готуватися до наступної зими, хоча поточний опалювальний сезон ще не завершений.
“Попереду в нас дуже багато викликів, але ми зараз уже працюємо над тим, як ми будемо робити, що нам потрібно зробити, що розтрощено”, – сказав він.
Читайте також: “Енергосистема – вже як Франкенштейн”: професор – про стратегії для Харкова
Нагадаємо, директор із досліджень аналітичного центру “DIXI GROUP” Роман Ніцович висловив думку, що розбиті російськими обстрілами ТЕЦ в Україні необхідно відновлювати. Тому що радикально змінити систему опалення за 9 місяців (до майбутньої зими) неможливо.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: енергетика, зима, новини Харкова, подготовка, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Закопати енергетичне обладнання – дорожче за його вартість – Терехов», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2026 в 13:01;