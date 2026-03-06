Нову систему теплопостачання до зими не збудувати – експерт про розбиті ТЕЦ

Що робити з розбитими російськими обстрілами ТЕЦ, пояснив директор з досліджень аналітичного центру “DIXI GROUP” Роман Ніцович.

Минулої зими російська армія знищила низку теплоенергоцентралей в Україні, зокрема – ТЕЦ-5, що опалює Харків. Чи варто їх відновлювати з огляду на те, що ворог знає координати об’єктів?

“Я б не списував однозначно: зруйнували – й усе, його не треба відбудовувати. Якщо є можливість дістати це обладнання, десь з Європи привезти вживане обладнання, це потрібно робити. Тому що це одна з найдешевших опцій – ніж будувати щось абсолютно нове або перебудовувати систему. Це те, що можна зробити найшвидше та найдешевше“, – сказав Ніцович в етері нацмарафону.

При цьому експерт погоджується – систему теплопостачання дійсно необхідно поступово децентралізувати. Однак до наступної зими зробити це та замінити ТЕЦ не зможуть, вважає він.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Нову систему теплопостачання за 9 місяців не збудувати. Тому доведеться працювати з тією системою теплопостачання, яка є зараз. Частину обладнання, особливо водогрійні котли, можна відновити. І це має відбуватися. Паралельно має готуватися система до сторонніх джерел тепла. Тобто на відміну від великих об’єктів, шукати можливості, земельні ділянки, де можна провести підключення. Насправді, це не так просто зробити, якщо ми говоримо про мікрорайони з досить щільною забудовою, де не так багато місць, де можна підключити навіть мобільні котельні, про які часто говорять. Тому однозначно за ці 9 місяців можна хоча б підготувати ці майданчики, щоб у разі чого можна було підвести та підключити мобільну установку, яка б забезпечила хоча б функціонування системи. Третій момент, який точно треба робити – це на рівні будинків працювати. Кожен будинок можна термомодернізувати за ці 9 місяців і принаймні вдвічі скоротити споживання енергії на тепло. Це суттєво допоможе, якщо продовжаться ці атаки. Буде набагато менше споживання енергії”, – пояснив Роман Ніцович.

Також він підкреслив, що минулої зими свою неабияку роль відіграв той факт, що Україна мала запаси обладнання, яке раніше поставили або закупили міжнародні партнери.

“Я думаю, що це має підштовхнути нас до правильних висновків на наступну зиму”, – сказав експерт.