Новую систему теплоснабжения до зимы не построить — эксперт о разбитых ТЭЦ

Записано 15:54   06.03.2026
Оксана Горун
Новую систему теплоснабжения до зимы не построить — эксперт о разбитых ТЭЦ Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба КП «ХТС»

Что делать с разбитыми российскими обстрелами ТЭЦ, объяснил директор по исследованиям аналитического центра «DIXI GROUP» Роман Ницович.

Минувшей зимой российская армия уничтожила группу теплоэнергоцентралей в Украине, в том числе — ТЭЦ-5, отапливающую Харьков. Стоит ли их восстанавливать, учитывая, что враг знает координаты объектов?

«Я бы не списывал однозначно: разрушили – и все, его не надо отстраивать. Если есть возможность получить это оборудование, где-то из Европы привезти подержанное оборудование, это нужно делать. Потому что это одна из самых дешевых опций – чем строить что-либо совершенно новое или перестраивать систему. Это то, что можно сделать самое быстрое и дешевое», — сказал Ницович в эфире нацмарафона.

При этом эксперт согласен — систему теплоснабжения действительно необходимо постепенно децентрализировать. Однако до следующей зимы сделать это и заменить ТЭЦ не смогут, считает он.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Новую систему теплоснабжения за 9 месяцев не построить. Поэтому придется работать с системой теплоснабжения, которая есть сейчас. Часть оборудования, особенно водогрейные котлы, можно восстановить. И это должно происходить. Параллельно должна подготавливаться система к посторонним источникам тепла. То есть, в отличие от крупных объектов, искать возможности, земельные участки, где можно провести подключение. На самом деле, это не так просто сделать, если мы говорим о микрорайонах с достаточно плотной застройкой, где не так много мест, где можно подключить даже мобильные котельные, о которых часто говорят. Поэтому однозначно за эти 9 месяцев можно хотя бы подготовить эти площадки, чтобы в случае чего можно было подвести и подключить мобильную установку, которая обеспечила бы хотя бы функционирование системы. Третий момент, который точно нужно делать – это на уровне домов работать. Каждый дом можно термомодернизировать за эти 9 месяцев, и хотя бы вдвое сократить потребление энергии на тепло. Это существенно поможет, если продолжатся эти атаки. Будет гораздо меньшее потребление энергии», — объяснил Роман Ницович.

Читайте также: “Энергосистема — уже как Франкенштейн”: профессор — о стратегиях для Харькова

Также он подчеркнул, что минувшей зимой свою немалую роль сыграл тот факт, что у Украины были запасы оборудования, которое ранее поставили или закупили международные партнеры.

«Я думаю, что это должно подтолкнуть нас к правильным выводам на следующую зиму», — сказал эксперт.

Автор: Оксана Горун
Если вам интересна новость: «Новую систему теплоснабжения до зимы не построить — эксперт о разбитых ТЭЦ», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

