Готуємось до зими: як міста сходу будують системи розподіленої генерації

В умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру питання енергостійкості для міст сходу України є не лише економічним, але й безпековим. Харків, який уже кілька опалювальних сезонів живе в умовах постійних ризиків для критичної інфраструктури, активно переходить до моделі розподіленої генерації, тобто системи, де енергія виробляється локально, невеликими маневровими об’єктами, здатними швидко реагувати на кризові ситуації (аварії на лініях, обстріли).

У 2026 році держава запустила нові механізми підтримки бізнесу у сфері енергетики, зокрема програми доступного кредитування для будівництва власної генерації.

«Пільгове кредитування під 10% може пришвидшити введення нових когенераційних потужностей і підвищити енергетичну стійкість бізнесу. Когенерація дає одночасно електроенергію і тепло, а отже зменшує залежність від аварійних відключень і допомагає пройти піки навантаження. Важливо, щоб фінансування поєднувалося з передбачуваними правилами приєднання та роботи на ринку, тоді інвестиції в нову генерацію масштабуватимуться швидко», – підкреслив Максим Марченко, Голова Асоціації суб’єктів розподіленої та маневрової генерації.

Враховуючи досвід у розбудові енергетичної незалежності, Голова Асоціації радить місцевим громадам наступні кроки:

Порахувати мінімальну потужність для автономної роботи хоча б 72 години. ⁠ Продумати енергетичні острови, тобто можливість ізольованої роботи декількох об’єктів генерації в умовах, коли загальна мережа не працює. Це можуть бути школи, лікарні, пункти незламності, інші важливі об’єкти для громади. Не чекати ідеальних умов, громади, які почали діяти раніше, вже мають результат. А новий опалювальний сезон вже менше, ніж за пів року.

Цієї зими головна складність у запуску когенерації полягала у підключенні установок, є обґрунтовані сподівання, що у сезоні 2026-27 бюрократичних проблем буде менше через відповідні рішення Уряду, які були прийняті на у лютому 2026 року.

«В таких умовах головне – це партнерство між громадою і бізнесом. Роль громади – створити умови: земля, підключення, прозорі правила. А решту бізнес зробить сам», – переконаний Голова Асоціації Максим Марченко.

Окремий напрям роботи – міжнародна співпраця. «Наше завдання – прокласти шлях для взаємодії з міжнародними партнерами, які повинні чітко розуміти: в Україні є професійні учасники ринку, здатні реалізовувати масштабні проєкти відповідно до міжнародних стандартів», – підкреслює Марченко.

Саме такі підходи, на його думку, дозволять українським компаніям відповідати кваліфікаційним вимогам міжнародних фінансових програм, отримувати фінансування та формувати довіру з боку держави й донорських організацій. У виграші будуть і місцеві громади, які отримають енергетичну незалежність.

У професійному середовищі вже говорять: наступна зима стане випробуванням і енергетики, і здатності держави, бізнесу та громад працювати як єдина система. І саме ті міста, які вже зараз інвестують у розподілену генерацію, отримають ключову перевагу – стійкість.