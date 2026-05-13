Вибухи в Харкові: Терехов повідомляє про «прильоти» у двох районах
Вибухи лунають у Харкові з 22:25 13 травня.
Доповнено о 22:40. Є інформація про падіння дрона у гаражному кооперативі в Основʼянському районі.
22:34. “Зафіксовано удар по Новобаварському району. Наслідки уточнюємо”, — написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
Також зафіксовано удар по Основ’янському району.
По Основ’янському та Новобаварському районах завдали ударів безпілотниками.
На місці працюють відповідні служби.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, масований наліт російських дронів на Україну відбувався протягом усього дня 13 травня. Під атакою переважно були західні регіони. Проліт «шахеда» фільмували відпочивальники в Буковелі. Долетіло навіть до Закарпаття. Небезпека не минула. Головне управління розвідки попередило: надалі РФ планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістику. За даними ГУР, цілями стануть обʼєкти критичної інфраструктури великих міст, а також підприємства ВПК і будівлі органів державної влади. Усім радять реагувати на тривоги.
Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 22:40;