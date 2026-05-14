До конца суток в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Общество 15:37   14.05.2026
Виктория Яковенко
В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области сегодня, 14 мая.

«В ближайшее время с содержанием до конца суток 14 мая ожидаются: по городу шквал, 15 – 20 м/с, град; по области шквалы, 15 – 20 м/с, местами град», — пишут синоптики.

Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, днем ​​в Харькове слышали гром. В Региональном центре по гидрометеорологии сообщали, что сегодня в городе и области ожидается гроза. Опасная погода, по данным синоптиков, сохранится до конца суток. Учитывая это, в Харьковской области объявили І уровень опасности.

