До конца суток в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области сегодня, 14 мая.
«В ближайшее время с содержанием до конца суток 14 мая ожидаются: по городу шквал, 15 – 20 м/с, град; по области шквалы, 15 – 20 м/с, местами град», — пишут синоптики.
Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
Напомним, днем в Харькове слышали гром. В Региональном центре по гидрометеорологии сообщали, что сегодня в городе и области ожидается гроза. Опасная погода, по данным синоптиков, сохранится до конца суток. Учитывая это, в Харьковской области объявили І уровень опасности.
- • Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 15:37;