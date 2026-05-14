«Борова — це вже мертве місто»: захисники про спроби РФ форсувати Оскіл
Російські війська продовжують намагатися захопити селище Борова Харківської області, щоб форсувати річку Оскіл, однак наразі це їм не вдається, розповів в етері нацмарафону командир підрозділу «Terra» 3-ї окремої штурмової бригади Микола Волохов.
За його словами, головна мета супротивника — форсування Осколу.
“Саму річку вони форсувати не можуть, побудувати там якісь переправи, і тому вони будуть тиснути на Борову. На даний момент вони намагаються в півночі. У них така тактика: якщо вони не можуть взяти в лоб, то намагаються обійти з флангів, намагаються зайти з флангу. На даний момент у них це виходить не дуже зробити”, — наголосив Волохов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Командир підрозділу “Terra” наголосив, що захисники стійко тримають оборону на Борівському напрямку.
“Ми повністю усвідомлюємо, що ворог буде продовжувати намагатися штурмувати Борову. На жаль, Борова — це вже мертве місто, фактично. Звідти евакуювали людей і жити вже там неможливо. Наша задача — вимотати їх тут і зробити так, щоб інші міста в жодному разі не перетворювалися на Борову”, — підсумував командир.
Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 20:16;