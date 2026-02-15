Про успіхи РФ біля Вовчанська та Борової на Харківщині повідомляє ISW – карти

У північній частині Харківської області, а також на Борівському напрямку просунулися військові РФ, повідомив у зведенні за 14 лютого американський Інститут вивчення війни (ISW).

Успіхи супротивника аналітики зафіксували у Вовчанській громаді. Згідно з опублікованими 13 лютого геолокаційними знімками, росіяни просунулися на північ від села Симинівка та на північний захід і на північ від селища Вільча. Знімки також свідчать про те, що військові РФ, ймовірно, раніше захопили село Лиман і просунулися на північ від Симинівки.

Водночас заяву блогера з РФ щодо начебто просування росіян на південний схід від прикордонного села Зелене (на північний схід від Харкова) ISW не підтверджує.

Також російські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової – на схід від села Богуславка, інформують в Інституті вивчення війни. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 13 лютого.

На Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках згідно з даними ISW військові РФ успіхів не мали.

Нагадаємо, 12 лютого співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий констатував, що в районі міста Вовчанськ росіяни продовжують тиснути. Він не виключив, що зона контролю супротивника тут ще може розширитися.