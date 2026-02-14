Армія РФ залишилась без зв’язку, НС в енергетиці Харківщини – огляд фронту

Ілон Маск і Роскомнадзор залишили російське військо без зв’язку. В істериці ворог б’є по цивільних. Надзвичайну ситуацію в енергетиці оголосили на Харківщині. Тиск у Вовчанську та особливості зачистки Куп’янська. Головні події війни в Харківській області за тиждень – в огляді МГ «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Без значних просувань ворога та надмірної кількості боїв минув тиждень на фронті на Харківщині. Активність ворога змістилася на Вовчанський напрямок. Аналітики DeepState позначили просування росіян у районі Тихого. У Куп’янську триває зачистка. Угруповання об’єднаних сил спростувало заяву міністра оборони РФ Бєлоусова про «освобождение» Глушківки на Куп’янському напрямку. Росіяни там не присутні навіть малими групами. Інститут вивчення війни відзначав появу окупантів у прикордонній Чугунівці. За даними аналітиків, ЗСУ вже почали зачищати село.

Як діди воювали: армія РФ без сучасного зв’язку

Першим удару завдав Ілон Маск. Власник «Space X» підтримав технологічну ініціативу нового міністра оборони України Михайла Федорова. Розпочалася офіційна реєстрація терміналів в Україні. Не зареєстровані не активуються. На купу брухту в руках росіян перетворилися технології «вражеского НАТО», що купували за сірими схемами. Радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов констатував: без Starlink в росіян катастрофа на фронті, лягло все управління військами. Без допомоги з космосу також не летять, куди ворогу треба, «молнии» над Харківщиною. За даними 16 армійського корпусу ЗСУ РЕБ зараз ефективно придушує ці безпілотники.

Не встигли загарбники оговтатися, як прийшла нова біда – звідки не чекали. Роскомнадзор почав блокувати месенджер «Телеграм».

«Телеграм – це ще й елемент комунікації, який російські окупаційні війська досить активно використовували з метою того, щоб комунікувати на рівні підрозділів і за межами підрозділів. Тобто є супутниковий інтернет через термінал Starlink і є надійна з точки зору російських користувачів у вигляді російських окупаційних військ соціальна мережа», – зазначив воєнно-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Рівень проблеми очевидний за істерикою як у російських зет-каналах, так і за заявами на рівні ключових телепропагандистів і навіть депутатів держдуми.

Хотіли включити Starlink – і задонатили на ЗСУ

Російські військові тим часом намагаються обійти блокування «Starlink». Вони шукають українських громадян, які б за гроші активували ворожі термінали на себе. «Допомогти» їм у цьому вирішила українська команда «256 кіберштурмова дивізія». Програмери спільно з колегами створили мережу каналів і ботів, де пропонували послуги з активації за скромну винагороду. Так зібрали майже 2,5 тисячі пакетів даних на ворожі Starlink та точні позиції ворога. А також – майже 6 тисяч доларів «донатів» для ЗСУ від росіян.

Замість Маска мстяться цивільним

Суттєві проблеми на фронті, що виникли без зв’зку, росіяни традиційно намагаються компенсувати ще більшими звірствами проти цивільних. Чотирьох дітей убили ударами «шахедів» по Богодухову. У ніч на 9 лютого загинули мати з десятирічним сином. Вночі 11 вбили батька та трьох його малолітніх дітей. Вагітна мати отримала поранення. Постраждалі були в Золочеві, Барвінковому, Лозовій. Лозову взагалі бомбили КАБами, ракетами та «шахедами» протягом кількох годин. Місто залишилося частково без електрики та водопостачання.

Надзвичайна ситуація в енергосистемі

Наслідки безкінечних ударів по енергетиці відчуває вся Харківська область. У Харкові відключення світла стали рекордними.

«Було прийнято рішення щодо визнання надзвичайною ситуації регіонального рівня в енергетиці Харківської області, включаючи місто Харків», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Щоденно, систематично наносяться удари з боку РФ по об’єктах енергетики. У нас є проблема як із генерацією в країні, так і з передачею цієї енергії до Харківської області. Тому ми отримуємо дуже обмежений обсяг електроенергії. Більше електроенергії, на жаль, на сьогодні нам взяти нема звідки», – інформував речник АТ «Харкіобленерго» Володимир Скічко.

«Такі катастрофічні відключення, бо коли немає теплопостачання і немає енергопостачання протягом 10-12-18-19 годин, то ви розумієте, що для людей це дуже й дуже важко», – підкреслив мер Харкова Ігор Терехов.

Тиск на Вовчанськ і тривала зачистка Куп’янська

Попри всі проблеми російської армії, вона намагається просуватися. На Харківщині найбільший тиск іде на Вовчанськ.

«Вовчанськ. Тут ворог теж продовжує свій тиск. Неприємні новини, бо він розширює свою зону контролю, але зараз він намагається її підтвердити, закріпитися там. Тому, можливо, тут теж будуть скоро нові позначення», – розповів співзасновник DeepState Роман Погорілий.

У Куп’янську ситуація залишається незмінною ще з кінця минулого року.

«Мала група росіян, вже фактично говоримо про єдину малу групу, сидить у декількох багатоповерхівках у центрі міста. Вона жива, але вона не здатна до будь-яких активних дій, окрім захисту власного життя», – констатував речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.