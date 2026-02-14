Армия РФ осталась без связи, ЧС в энергетике Харьковщины – обзор фронта

Илон Маск и Роскомнадзор оставили войско РФ без связи. В истерике враг бьет по гражданским. Чрезвычайную ситуацию в энергетике объявили на Харьковщине. Давление в Волчанске и особенности зачистки Купянска. Главные события войны в Харьковской области за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Без значительных продвижений врага и чрезмерного количества боев прошла неделя на фронте Харьковщины. Активность врага сместилась на Волчанское направление. Аналитики DeepState обозначили продвижение россиян в районе Тихого. В Купянске идет зачистка. Группировка объединенных сил опровергла заявление министра обороны РФ Белоусова об «освобождении» Глушковки на Купянском направлении. Россияне там не присутствуют даже малыми группами. Институт изучения войны отмечал появление оккупантов в пограничной Чугуновке. По данным аналитиков, ВСУ уже начали зачищать село.

Как деды воевали: армия РФ осталась без современной связи

Первый удар нанес Илон Маск. Владелец «Space X» поддержал технологическую инициативу нового министра обороны Украины Михаила Федорова. Началась официальная регистрация терминалов в Украине. Незарегистрированные не активируются. В кучу металлолома в руках россиян превратились технологии «вражеского НАТО», которые покупали по серым схемам. Советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов констатировал: без Starlink у россиян катастрофа на фронте, легло все управление войсками. Без помощи из космоса также не летят, куда врагу надо, «Молнии» над Харьковщиной. По данным 16 армейского корпуса ВСУ, РЭБ сейчас эффективно подавляет эти беспилотники.

Не успели захватчики прийти в себя, как пришла новая беда – откуда не ждали. Роскомнадзор начал блокировать Telegram.

«Telegram – это еще и элемент коммуникации, который российские оккупационные войска достаточно активно использовали с целью коммуникации на уровне подразделений и за пределами подразделений. То есть есть спутниковый интернет через терминал Starlink и надежная с точки зрения российских пользователей в виде российских оккупационных войск социальная сеть», — отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Уровень проблемы очевиден по истерике как в российских зет-каналах, так и по заявлениям на уровне ключевых телепропагандистов и даже депутатов госдумы.

Хотели включить Starlink – и задонатили на ВСУ

Российские военные тем временем пытаются обойти блокировку Starlink. Они ищут украинских граждан, которые за деньги активировали бы вражеские терминалы на себя. «Помочь» им в этом решила украинская команда «256 киберштурмовая дивизия». Программеры совместно с коллегами создали сеть каналов и ботов, где предлагали услуги по активации за скромное вознаграждение. Так собрали почти 2,5 тысяч пакетов данных на вражеские Starlink и точные позиции врага. А также почти 6 тысяч долларов «донатов» для ВСУ от россиян.

Вместо Маска мстят гражданским

Возникшие без связи существенные проблемы на фронте россияне традиционно пытаются компенсировать еще большими зверствами против гражданских. Четверых детей убили ударами «Шахедов» по ​​Богодухову. В ночь на 9 февраля погибли мать с десятилетним сыном. Ночью 11 убили отца и троих его малолетних детей. Беременная мать получила ранения. Пострадавшие были в Золочеве, Барвенковом, Лозовой. Лозовую вообще бомбили КАБами, ракетами и «Шахедами» в течение нескольких часов. Город остался частично без электричества и водоснабжения.

Чрезвычайная ситуация в энергосистеме

Последствия бесконечных ударов по энергетике ощущает Харьковская область. В Харькове отключения света стали рекордными.

«Было принято решение о признании чрезвычайной ситуации регионального уровня в энергетике Харьковской области, включая город Харьков», – сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Ежедневно систематически наносятся удары со стороны РФ по объектам энергетики. У нас есть проблема как с генерацией в стране, так и с передачей этой энергии в Харьковскую область. Поэтому мы получаем очень ограниченный объем электроэнергии. Больше электроэнергии, к сожалению, сегодня нам взять неоткуда», — информировал спикер АО «Харкиоблэнерго» Владимир Скичко.

«Такие катастрофические отключения, потому что когда нет теплоснабжения и нет энергоснабжения в течение 10-12-18-19 часов, то вы понимаете, что для людей это очень и очень тяжело», – подчеркнул мэр Харькова Игорь Терехов.



Давление на Волчанск и длительная зачистка Купянска

Несмотря на все проблемы армии РФ, она пытается продвигаться. В Харьковской области наибольшее давление идет на Волчанск.

«Волчанск. Здесь враг тоже продолжает свое давление. Неприятные новости, потому что он расширяет свою зону контроля, но сейчас пытается ее подтвердить, закрепиться там. Поэтому, возможно, здесь тоже скоро будут новые обозначения», — рассказал соучредитель DeepState Роман Погорелый.

В Купянске ситуация остается неизменной еще с конца прошлого года.

«Малая группа россиян, уже фактически говорим о единственной малой группе, сидит в нескольких многоэтажках в центре города. Она жива, но она не способна к каким-либо активным действиям, кроме защиты собственной жизни», — констатировал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.