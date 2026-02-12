«Жива, но не способна к активным действиям» — Трегубов о группе РФ в Купянске

В Купянске Харьковской области ситуация противоположна докладам военного руководства РФ: город под контролем Сил обороны Украины, а российские подразделения там изолированы и фактически заблокированы, рассказал в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Город полностью под контролем украинцев. Небольшая группа россиян, уже фактически речь идет об одной небольшой группе, сидит в нескольких многоэтажках в центре города. Она жива, но не способна к каким-либо активным действиям, кроме защиты собственной жизни», — проинформировал Трегубов и добавил, что некоторым российским дронам все же удается доставить этой группировке боеприпасы, батареи к рациям и провизию.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Из окрестностей Купянска россиян вытеснили, как с северных территорий, так и с восточных, продолжил спикер Группировки объединенных сил, причем противник продолжает попытки подойти к городу с востока. Также военные РФ активно пытались продвинуться в сторону Купянска-Узлового, однако даже не приблизились к городу.

«Если задача стоит просто попасть, сделать присутствие где-нибудь, на любом участке, то они будут пытаться туда лезть всеми средствами. Средств не очень много на самом деле. Или ты лезешь по снегу под дронами, или ты пытаешься использовать хоть какие-то особенности местности. Труба — это особенность местности, которая даст тебе возможность хоть передвинуться и выйти где-то. Поэтому российские командиры среднего звена используют трубы, отдают соответствующие приказы, чтобы их люди туда лезли. И чтобы они хоть где-то, хоть как-то пытались скапливаться небольшими группами. На данный момент это не очень эффективно, но это просто эффективнее, чем делать это непосредственно по снегу. И эффективнее, чем ничего не делать, наверное», — рассказал Трегубов.