Live

«Жива, но не способна к активным действиям» — Трегубов о группе РФ в Купянске

Записано 21:24   12.02.2026
Елена Нагорная
«Жива, но не способна к активным действиям» — Трегубов о группе РФ в Купянске

В Купянске Харьковской области ситуация противоположна докладам военного руководства РФ: город под контролем Сил обороны Украины, а российские подразделения там изолированы и фактически заблокированы, рассказал в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Город полностью под контролем украинцев. Небольшая группа россиян, уже фактически речь идет об одной небольшой группе, сидит в нескольких многоэтажках в центре города. Она жива, но не способна к каким-либо активным действиям, кроме защиты собственной жизни», — проинформировал Трегубов и добавил, что некоторым российским дронам все же удается доставить этой группировке боеприпасы, батареи к рациям и провизию.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Из окрестностей Купянска россиян вытеснили, как с северных территорий, так и с восточных, продолжил спикер Группировки объединенных сил, причем противник продолжает попытки подойти к городу с востока. Также военные РФ активно пытались продвинуться в сторону Купянска-Узлового, однако даже не приблизились к городу.

«Если задача стоит просто попасть, сделать присутствие где-нибудь, на любом участке, то они будут пытаться туда лезть всеми средствами. Средств не очень много на самом деле. Или ты лезешь по снегу под дронами, или ты пытаешься использовать хоть какие-то особенности местности. Труба — это особенность местности, которая даст тебе возможность хоть передвинуться и выйти где-то. Поэтому российские командиры среднего звена используют трубы, отдают соответствующие приказы, чтобы их люди туда лезли. И чтобы они хоть где-то, хоть как-то пытались скапливаться небольшими группами. На данный момент это не очень эффективно, но это просто эффективнее, чем делать это непосредственно по снегу. И эффективнее, чем ничего не делать, наверное», — рассказал Трегубов.

Читайте также: Почему россиян до сих пор не выбили из Купянска? Анализ DeepState (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
13.02.2026, 18:36
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
11.02.2026, 14:17
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
12.02.2026, 22:04
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
11.02.2026, 21:33
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
13.02.2026, 16:15
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
13.02.2026, 19:46

Новости по теме:

12.02.2026
Почему россиян до сих пор не выбили из Купянска? Анализ DeepState (видео)
09.02.2026
Сколько людей удается эвакуировать за месяц из Купянска и окрестностей (видео)
09.02.2026
Канашевич сообщает о «прилетах» в Купянской громаде
06.02.2026
Сырский: сколько оккупантов еще в Купянске, ситуация в Волчанске
04.02.2026
Женщину с восемью котами и собакой вывезли из Купянского района


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Жива, но не способна к активным действиям» — Трегубов о группе РФ в Купянске», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2026 в 21:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске ситуация противоположна докладам военного руководства РФ: город под контролем Сил обороны Украины, рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.".