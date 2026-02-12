«Жива, але не здатна до активних дій» – Трегубов про групу РФ у Куп’янську

У Куп’янську Харківської області ситуація протилежна доповідям військового керівництва РФ: місто під контролем Сил оборони України, а російські підрозділи там ізольовані та фактично заблоковані, розповів в етері нацмарафону речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

«Місто повністю під контролем українців. Мала група росіян, вже фактично говоримо про єдину малу групу, сидить у декількох багатоповерхівках у центрі міста. Вона жива, але вона не здатна до будь-яких активних дій, окрім захисту власного життя», – поінформував Трегубов і додав, що деяким російським дронам все ж таки вдається доправити цьому угрупованню боєприпаси, батареї до рацій та провізію.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

З околиць Куп’янська росіян витіснили, як з північних територій, так і зі східних, продовжив речник Угрупування об’єднаних сил, причому супротивник продовжує намагання підійти до міста зі сходу. Також військові РФ активно намагалися просунутися в бік Куп’янська-Вузлового, проте навіть не наблизилися до міста.

“Якщо завдання стоїть просто потрапити, зробити присутність будь-де, на будь-якій ділянці, то вони будуть намагатися туди лізти усіма засобами. Засобів не дуже багато насправді. Або ти лізеш по снігу під дронами, або ти намагаєшся використовувати хоч якісь особливості місцевості. Труба – це особливість місцевості, яка дасть тобі можливість хоч пересунутися і вийти десь. Тому російські командири середньої ланки використовують труби, віддають відповідні накази, щоб їхні люди туди лізли. І щоб вони хоч десь, хоч якось намагалися накопичуватися малими групами. Станом на зараз це не дуже ефективно, але це просто ефективніше, ніж робити це безпосередньо по снігу. І ефективніше, ніж нічого не робити, напевно”, – розповів Трегубов.