Чому росіян досі не вибили з Куп’янська? Аналіз DeepState (відео)
Зачистку міста Куп’янськ Харківської області від військових РФ, які там залишилися, проводять «з величезною обережністю», щоб зайвий раз не ризикувати життями українських захисників, зазначив в огляді на YouTube співзасновник і аналітик DeepState Роман Погорілий.
Він констатував, що питання щодо зачистки Куп’янська надходять постійно.
“З одного боку є успіхи, з іншого – всі можуть побачити таку невеличку ділянку і сказати, як вони можуть там триматися, якщо ми контролюємо все настільки сильно і не можемо їх зачистити. У першу чергу необхідно поставитися з повагою до життів тих військових, які зараз проводять зачистки, бо ворог продовжує огризатися, він продовжує вести бої. Якщо натикаєшся на нього, він буде давати відпір, а життя одне. Відповідно, військові проводять цю зачистку з величезною обережністю, не поспішаючи, знаючи, що вони цю місцевість контролюють, і ворог затиснутий у цій пастці. Відповідно, необхідно просто провести все правильно”, – пояснив Погорілий.
Відео: DeepState / YouTube
Нагадаємо, 3 лютого проект DeepState повідомив, що з “сірої зони” під повний контроль СОУ перейшла більш ніж половина міста Куп’янськ Харківської області.
Читайте також: Неприємні новини з району Вовчанська прогнозує співзасновник DeepState 📹
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чому росіян досі не вибили з Куп’янська? Аналіз DeepState (відео)», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2026 в 19:21;