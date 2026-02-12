Чому росіян досі не вибили з Куп’янська? Аналіз DeepState (відео)

Зачистку міста Куп’янськ Харківської області від військових РФ, які там залишилися, проводять «з величезною обережністю», щоб зайвий раз не ризикувати життями українських захисників, зазначив в огляді на YouTube співзасновник і аналітик DeepState Роман Погорілий.

Він констатував, що питання щодо зачистки Куп’янська надходять постійно.

“З одного боку є успіхи, з іншого – всі можуть побачити таку невеличку ділянку і сказати, як вони можуть там триматися, якщо ми контролюємо все настільки сильно і не можемо їх зачистити. У першу чергу необхідно поставитися з повагою до життів тих військових, які зараз проводять зачистки, бо ворог продовжує огризатися, він продовжує вести бої. Якщо натикаєшся на нього, він буде давати відпір, а життя одне. Відповідно, військові проводять цю зачистку з величезною обережністю, не поспішаючи, знаючи, що вони цю місцевість контролюють, і ворог затиснутий у цій пастці. Відповідно, необхідно просто провести все правильно”, – пояснив Погорілий.

Відео: DeepState / YouTube

Нагадаємо, 3 лютого проект DeepState повідомив, що з “сірої зони” під повний контроль СОУ перейшла більш ніж половина міста Куп’янськ Харківської області.