Неприємні новини з району Вовчанська прогнозує співзасновник DeepState (відео)

У районі міста Вовчанськ Харківської області росіяни продовжують тиснути, констатував в огляді на YouTube співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий. Він не виключає, що зона контролю супротивника тут ще може розширитися.

“Вовчанськ. Тут ворог теж продовжує свій тиск. Неприємні новини, бо він розширює свою зону контролю, але зараз він намагається її підтвердити, закріпитися там. Тому, можливо, тут теж будуть скоро нові позначення”, – спрогнозував аналітик.

Раніше іноземні медіа повідомляли, що Україна наприкінці 2025 року фактично розпочала розпуск Інтернаціонального легіону. У Сухопутних військах ЗСУ на це відповіли, що підрозділи іноземців не зникають, мовляв, їх інтегрували до складу штурмових підрозділів.

“Нещодавно прозвучали новини, що було розформовано іноземний легіон у складі Сухопутних військ. По суті, це правда. Воно обговорюється вже давно, і це створило певні труднощі для тих підрозділів, які розраховували на ці сили. Пілоти, які зараз у складному становищі, борючись проти ворожого “Рубікону”, який перекриває логістику, не дає здійснити ротацію, змінити позиції, надати підкріплення і тому подібне. Про це ми говорили також в наших постах, в наших відео, і зараз ця ситуація продовжує розвиватися. На Вовчанськ здійснюється активний тиск. Противник здійснює інфільтрацію, тому тут можна очікувати теж неприємні дзвіночки”, – зазначив Погорілий.

Відео: DeepState / YouTube