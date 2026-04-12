Ворог перейшов кордон на півночі від Харкова на новій ділянці – DeepState

Фронт 17:46   12.04.2026
Оксана Горун
Аналітики DeepState змінили мапу фронту на Харківщині, позначивши просування ЗС РФ на двох ділянках – у тому числі через держкордон на півночі.

“Ворог просунувся поблизу Ветеринарного та Петропавлівки”, – поінформували аналітики 12 квітня.

Ветеринарне – це прикордонне село в районі Козачої Лопані, раніше на цій ділянці кордону вклинювання “червоних зон” не було. Зазначимо, зранку в DeepState повідомили, а Харківська обласна прокуратура підтвердила факт розстрілу росіянами українських військовополонених саме в районі цього населеного пункту. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ також була інформація про бої в районі Ветеринарного.

Щодо Петропавлівки, йдеться про наступ на лівобережжі Оскола на Куп’янському напрямку. Там російська армія намагається видавити захисників із плацдарму.

Читайте також: Буферна зона РФ на Харківщині посипалася, пряники від ворога — огляд фронту

Під час перемир’я: ворог атакує на Харківщині – Генштаб
12.04.2026, 16:25
Чи буде метро в Харкові безплатним після скандалу з боргами – відповідь мера
12.04.2026, 11:21
Історичну перемогу здобули у Європі харківські спортсменки
12.04.2026, 15:37
Росіяни розстріляли українських військовополонених на Харківщині – DeepState
12.04.2026, 08:05
Великдень у Харкові: не зневірюватися закликав архієпископ Митрофан (відео)
12.04.2026, 14:04

Новини за темою:

12.04.2026
Росіяни розстріляли українських військовополонених на Харківщині – DeepState
10.04.2026
Успіхи ЗСУ біля Амбарного: на що сподіваються аналітики DeepState (відео)
09.04.2026
Ворог просунувся на Харківщині – DeepState знову оновив мапу
06.04.2026
Суцільна напруга в Харкові та успіхи ЗСУ – підсумки 6 квітня
02.04.2026
Ворог просунувся на Харківщині – інформація DeepState (мапа)


