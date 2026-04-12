Ворог перейшов кордон на півночі від Харкова на новій ділянці – DeepState

Аналітики DeepState змінили мапу фронту на Харківщині, позначивши просування ЗС РФ на двох ділянках – у тому числі через держкордон на півночі.

“Ворог просунувся поблизу Ветеринарного та Петропавлівки”, – поінформували аналітики 12 квітня.

Ветеринарне – це прикордонне село в районі Козачої Лопані, раніше на цій ділянці кордону вклинювання “червоних зон” не було. Зазначимо, зранку в DeepState повідомили, а Харківська обласна прокуратура підтвердила факт розстрілу росіянами українських військовополонених саме в районі цього населеного пункту. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ також була інформація про бої в районі Ветеринарного.

Щодо Петропавлівки, йдеться про наступ на лівобережжі Оскола на Куп’янському напрямку. Там російська армія намагається видавити захисників із плацдарму.