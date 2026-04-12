Ворог перейшов кордон на півночі від Харкова на новій ділянці – DeepState
Аналітики DeepState змінили мапу фронту на Харківщині, позначивши просування ЗС РФ на двох ділянках – у тому числі через держкордон на півночі.
“Ворог просунувся поблизу Ветеринарного та Петропавлівки”, – поінформували аналітики 12 квітня.
Ветеринарне – це прикордонне село в районі Козачої Лопані, раніше на цій ділянці кордону вклинювання “червоних зон” не було. Зазначимо, зранку в DeepState повідомили, а Харківська обласна прокуратура підтвердила факт розстрілу росіянами українських військовополонених саме в районі цього населеного пункту. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ також була інформація про бої в районі Ветеринарного.
Щодо Петропавлівки, йдеться про наступ на лівобережжі Оскола на Куп’янському напрямку. Там російська армія намагається видавити захисників із плацдарму.
- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2026 в 17:46;