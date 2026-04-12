Зведення “перемир’я”: Генштаб повідомив про 2299 порушень припинення вогню

Генштаб ЗСУ із затримкою опублікував ранкове зведення 12 квітня. Інформація станом на 08:00 вийшла ближче до 10 ранку. Захисники України підрахували порушення великоднього припинення вогню.

“Після 16:00 станом на кінець доби зафіксовано 1723 випадки порушень режиму припинення вогню. А саме: 25 штурмових дій противника, 365 ворожих обстрілів, 566 ударів дронами-камікадзе (“Ланцет”, “Молнія”) та 767 ударів fpv-дронами. В той же час ударів ракетами, керованими авіабомбами, БпЛА типу “шахед” не було. Станом на 7.00 12.04.2026 зафіксовано 2299 випадків порушення режиму припинення вогню. А саме: 28 штурмових дій противника, 479 ворожих обстрілів, 747 ударів дронами-камікадзе (“Ланцет”, “Молнія”) та 1045 ударів fpv-дронами. Ударів ракетами, керованими авіабомбами, БпЛА типу “шахед” не було”, – повідомили в Генштабі.

У Харківській області минулої доби зафіксували дев’ять російських атак. У тому числі біля держкордону на півночі від Харкова: в районі Ветеринарного та Стариці. На Куп’янському напрямку атаки тривають на лівобережжі Осколу.

Усього минулої доби на фронті було 120 бойових зіткнень.

Генштаб поновив дані про втрати ворога.