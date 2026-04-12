Сводка «перемирия»: Генштаб сообщил о 2299 нарушениях прекращения огня
Генштаб ВСУ с задержкой опубликовал утреннюю сводку 12 апреля. Информация по состоянию на 08:00 вышла ближе к 10 утра. Защитники Украины подсчитали нарушения пасхального прекращения огня.
«После 16:00 по состоянию на конец суток зафиксировано 1723 случая нарушений режима прекращения огня. А именно: 25 штурмовых действий противника, 365 вражеских обстрелов, 566 ударов дронами-камикадзе («Ланцет», «Молния») и 767 ударов fpv-дронами. В то же время ударов ракетами, управляемыми авиабомбами, БпЛА типа «Шахед» не последовало. По состоянию на 7:00 12.04.2026 зафиксировано 2299 случаев нарушения режима прекращения огня. А именно: 28 штурмовых действий противника, 479 вражеских обстрелов, 747 ударов дронами-камикадзе («Ланцет», «Молния») и 1045 ударов fpv-дронами. Ударов ракетами, управляемыми авиабомбами, БПЛА типа «шахед» не было», — сообщили в Генштабе.
В Харьковской области за минувшие сутки зафиксировали девять российских атак. В том числе возле госграницы на севере от Харькова: в районе Ветеринарного и Старицы. На Купянском направлении атаки продолжаются на левобережье Оскола.
Всего за прошедшие сутки на фронте было 120 боевых столкновений.
Генштаб обновил данные о потерях врага.
• Дата публикации материала: 12 апреля 2026 в 09:59;