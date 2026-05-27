Новости Харькова — главное за 27 мая: удар по Харькову
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
О «прилете» в Харькове мэр Игорь Терехов проинформировал ночью 27 мая около 07:15
По его данным, под атакой оказался Немышлянский район
«В результате падения обломков БпЛА типа «Гербера» поврежден забор частного дома. Без пострадавших», – добавил городской голова.
На тот момент тревога в Харькове уже звучала с 19:16. Отбой дали в 01:46. Повторно регион «покраснел» в 02:33 – возникла угроза применения БпЛА. Они двигались с Белгородской области на западную часть области, уточнили в Воздушных силах ВСУ. Отбой прозвучал уже утром, в 05:42. Еще одна непродолжительная тревога была в 06:36 из-за пусков баллистики. Однако уже через десять минут стало «тихо».
• Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 07:20;