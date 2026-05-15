Не всі залишаються на Харківщині: де купують житло власники зруйнованих домів

У межах програми “єВідновлення” комісії сформували на Харківщині 10530 житлових сертифікатів за знищене майно на загальну суму понад 14,1 мільярда гривень, повідомили у ХОВА.

Отримувачі компенсацій вже придбали 5847 об’єктів нерухомості: 4893 квартири та 954 приватні будинки. Вартість майна перевищує 11,6 мільярда гривень, з яких понад 9,6 мільярда оплачено коштом програми.

Загалом уже використано 8254 житлові сертифікати, видані за зруйновані об’єкти нерухомості в області. Більшість отримувачів компенсацій придбали житло у Харкові, Чугуївській, Ізюмській, Дергачівській та Балаклійській територіальних громадах, решта — у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях, зазначили у ХОВА.

«Для ремонту житла у межах держпрограми 45687 заявників уже отримали понад 4,6 мільярда гривень. Ще для 1651 людини компенсацію погоджено та передано на виплату на суму понад 131,9 мільйона гривень. За програмою єВідновлення у Харківській області вже відновлено 8157 квартир та 7329 приватних будинків», – розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що загалом на Харківщині подано 69634 заяви на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше заяв надійшло від мешканців обласного центру, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.