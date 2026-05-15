Не все остаются на Харьковщине: где покупают жилье владельцы разрушенных домов

Общество 15:26   15.05.2026
Виктория Яковенко
В рамках программы «єВідновлення» комиссии сформировали на Харьковщине 10530 жилищных сертификатов за уничтоженное имущество на общую сумму более 14,1 миллиарда гривен, сообщили в ХОВА.

Получатели компенсаций уже приобрели 5847 объектов недвижимости: 4893 квартиры и 954 частных дома. Стоимость имущества превышает 11,6 миллиарда гривен, из которых более 9,6 миллиарда оплачено средствами программы.

В целом уже использовано 8254 жилищных сертификата, выданные за разрушенные объекты недвижимости в области. Большинство получателей компенсаций приобрели жилье в Харькове, Чугуевской, Изюмской, Дергачевской и Балаклейской громадах, остальные — в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях, отметили в ХОВА.

«Для ремонта жилья в рамках госпрограммы 45687 заявителей уже получили более 4,6 миллиарда гривен. Еще для 1651 человека компенсация согласована и передана на выплату на сумму более 131,9 миллиона гривен. По программе «єВіднолення» в Харьковской области уже восстановлено 8157 квартир и 7329 частных домов», – рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что всего в Харьковской области подано 69634 заявления на получение денежной помощи для ремонта поврежденного жилья. Больше всего заявлений поступило от жителей областного центра, Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

Сегодня 15 мая 2026: какой праздник и день в истории
Новости Харькова — главное 15 мая: успех ВСУ, наши дома, подозрение блогеру
Терехов уволил своего заместителя и одновременно директора департамента
Могла зарабатывать на авто для ВСУ: поймали харьковскую благотворительницу
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами до 55 тысяч гривен
