Пожар в Харькове: ожоги лица получил мужчина (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
15 мая в 13:15 спасатели получили сообщение о пожаре в шестиэтажном офисном здании в Новобаварском районе, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«К месту происшествия было направлено шесть оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах и автолестницу. На момент прибытия спасателей горела наружная отделка здания на уровне пятого и шестого этажей, а также кровля. Площадь пожара составила 130 м кв», — отметили в ГСЧС.
В результате пожара пострадал 49-летний мужчина — получил ожоги лица. После оказания медицинской помощи он отказался от госпитализации.
В 14:06 возгорание локализовали, в 15:45 — полностью потушили. Причина пожара устанавливается.
Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 16:15;