Пожар в Харькове: ожоги лица получил мужчина (фото)

Происшествия 16:15   15.05.2026
Виктория Яковенко
Пожар в Харькове: ожоги лица получил мужчина (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

15 мая в 13:15 спасатели получили сообщение о пожаре в шестиэтажном офисном здании в Новобаварском районе, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«К месту происшествия было направлено шесть оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах и автолестницу. На момент прибытия спасателей горела наружная отделка здания на уровне пятого и шестого этажей, а также кровля. Площадь пожара составила 130 м кв», — отметили в ГСЧС.

В результате пожара пострадал 49-летний мужчина — получил ожоги лица. После оказания медицинской помощи он отказался от госпитализации.

В 14:06 возгорание локализовали, в 15:45 — полностью потушили. Причина пожара устанавливается.

пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Автор: Виктория Яковенко
  • • Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 16:15;

