Понад 180 млн хочуть стягнути з забудовника відомого ТРЦ у Харкові: подробиці
Харківська обласна прокуратура повідомляє: подали позов до забудовника відомого ТРЦ у місті.
Зазначається: йдеться про один із найбільших комерційних об’єктів міста — масштабний багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс у Харкові, який введено в експлуатацію у 2021 році. Згідно з проєктною та кошторисною документацією, вартість будівництва становила 2,35 млрд гривень.
«Таким чином, під час багаторічного будівництва ТРЦ забудовник не виконав обов’язку зі сплати коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, передбаченого законодавством для таких масштабних проєктів», – пояснили правоохоронці.
Тож звернулися до суду з позовом про стягнення зазначених коштів.
«Ці кошти мають бути стягнуті до бюджету громади як недоотриманий ресурс для розвитку міста», – підкреслили в прокуратурі.
15 Травня 2026 в 14:19