Понад 180 млн хочуть стягнути з забудовника відомого ТРЦ у Харкові: подробиці

Суспільство 14:19   15.05.2026
Харківська обласна прокуратура повідомляє: подали позов до забудовника відомого ТРЦ у місті.

Зазначається: йдеться про один із найбільших комерційних об’єктів міста — масштабний багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс у Харкові, який введено в експлуатацію у 2021 році. Згідно з проєктною та кошторисною документацією, вартість будівництва становила 2,35 млрд гривень.

«Таким чином, під час багаторічного будівництва ТРЦ забудовник не виконав обов’язку зі сплати коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, передбаченого законодавством для таких масштабних проєктів», – пояснили правоохоронці.

Тож звернулися до суду з позовом про стягнення зазначених коштів.

«Ці кошти мають бути стягнуті до бюджету громади як недоотриманий ресурс для розвитку міста», – підкреслили в прокуратурі.

