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Привести до ладу укриття на понад 600 людей на Харківщині вимагають через суд

Суспільство 13:23   27.11.2023
Вікторія Яковенко
Привести до ладу укриття на понад 600 людей на Харківщині вимагають через суд

У місті Валки та селищі Краснокутськ фахівці виявили порушення в утриманні укриттів на балансі лікарень. Керівники медзакладів після перевірки не привели сховища до ладу, тому прокуратура звернулася до суду.

Працівники ДСНС встановили, що укриття не забезпечені системами пожежної автоматики та сигналізацією, а первинні засоби пожежогасіння відсутні, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Загалом зазначені укриття сумарно розраховані на 630 осіб, додали правоохоронці.

Як йдеться у публікації, органи контролю склали приписи, проте лікарні так і не усунули порушення.

У зв’язку з цим прокуратура направила до суду дві позовні заяви. Харківський окружний адміністративний суд відкрив провадження.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 13:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Валки та селищі Краснокутськ фахівці виявили порушення в утриманні укриттів на балансі лікарень. Керівники медзакладів після перевірки не привели сховища до ладу, тому прокуратура звернулася до суду.".