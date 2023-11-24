Укриття, що загрожує життю та здоров’ю, знайшли в місті на Харківщині
У місті Зміїв Харківської області суд зобов’язав фірму привести укриття до належного технічного стану.
Укриття, розташоване на території фірми та розраховане на пів сотні осіб, не готове забезпечити захист людей і в разі використання за призначенням може створювати загрозу життю та здоров’ю, пише пресслужба Харківської облпрокуратури.
“Наразі укриття не забезпечено первинними засобами пожежогасіння, телефонним звʼязком, стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту, їхня доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання”, – констатують у прокуратурі.
Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокуратури у повному обсязі. Триває строк на апеляційне оскарження.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 18:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Зміїв Харківської області суд зобов’язав фірму привести укриття до належного технічного стану.".