Live
  • Пт 24.11.2023
    • Харків
  •   0°С
  • USD 36.01
  • EUR 39.27

Укриття, що загрожує життю та здоров’ю, знайшли в місті на Харківщині

Суспільство 18:56   24.11.2023
Олена Нагорна
Укриття, що загрожує життю та здоров’ю, знайшли в місті на Харківщині

У місті Зміїв Харківської області суд зобов’язав фірму привести укриття до належного технічного стану.

Укриття, розташоване на території фірми та розраховане на пів сотні осіб, не готове забезпечити захист людей і в разі використання за призначенням може створювати загрозу життю та здоров’ю, пише пресслужба Харківської облпрокуратури.

“Наразі укриття не забезпечено первинними засобами пожежогасіння, телефонним звʼязком, стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту, їхня доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не відповідає вимогам з утримання”, – констатують у прокуратурі.

Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокуратури у повному обсязі. Триває строк на апеляційне оскарження.

Читайте також: Підземні школи на Харківщині: дві будують з нуля, більше 10 – на базі укриттів

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 24.11: смертельна ДТП, фронт, поїзд до Дня подяки
Головні новини Харкова 24.11: смертельна ДТП, фронт, поїзд до Дня подяки
24.11.2023, 22:53
Рецидивіст у Харкові назрізав кабелю на 100 тисяч гривень (фото)
Рецидивіст у Харкові назрізав кабелю на 100 тисяч гривень (фото)
24.11.2023, 22:39
Внесли 15 млн грн застави. Нардеп із Харкова Одарченко вийшов із СІЗО
Внесли 15 млн грн застави. Нардеп із Харкова Одарченко вийшов із СІЗО
24.11.2023, 21:53
Одна людина загинула, 18 постраждали. Авто врізалося в автобус на Харківщині
Одна людина загинула, 18 постраждали. Авто врізалося в автобус на Харківщині
24.11.2023, 22:49
Затримали на ніч, розгляд справи – на роки. У Харкові судяться бізнесмен і коп
Затримали на ніч, розгляд справи – на роки. У Харкові судяться бізнесмен і коп
24.11.2023, 20:50
Дощ і сніг будуть, але не всюди. Прогноз погоди на Харківщині на 25 листопада
Дощ і сніг будуть, але не всюди. Прогноз погоди на Харківщині на 25 листопада
24.11.2023, 19:41

Новини за темою:

08:59
З назв шкіл на Харківщині “викреслили” героїв СРСР і космонавта
15:48
«Тризуб замість зірок». На в’їзді до Змієва українізували стелу (фото)
20:27
Вкрали у жінок $40 тисяч: на Харківщині спіймали банду домушників (фото)
23:28
Заступниця начальника ХОВА Логвинова раніше мала “стійкі зв’язки” з РФ – ХАЦ
09:30
Туалет для “районо” за 622 тис. грн: на Харківщині показали скандальний ремонт

Ви читали новину: «Укриття, що загрожує життю та здоров’ю, знайшли в місті на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 18:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Зміїв Харківської області суд зобов’язав фірму привести укриття до належного технічного стану.".