Live
  • Чт 16.11.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.26
  • EUR 39.39

Підземні школи на Харківщині: дві будують з нуля, більше 10 – на базі укриттів

Суспільство 15:40   16.11.2023
Олена Нагорна
Оксана Горун
Підземні школи на Харківщині: дві будують з нуля, більше 10 – на базі укриттів

Підземні школи – укриття, де зможуть навчатися діти навіть за умов російських обстрілів, — у Коротичі та Люботині будуть на 90% готові вже до кінця цього року, повідомили у ХОВА.

“Ці два (укриття для школярів – Ред.) на 90% будуть готові до кінця цього року. І десь січень-лютий, можливо березень – в залежності від погодних умов, ми вже будемо на завершальному етапі“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 16 листопада, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”.

Підземні школи будують із нуля у Коротичі, а також – у Люботині, для обласного ліцею мистецтв “Дивосвіт”.

“Це два нові проєкти, вони досить масштабні. Коштом приблизно по 80 млн кожен, тому що це саме захисна споруда, яка будується з нуля. Поряд із цим понад 10 споруд приводяться в належний стан – це протирадіаційні укриття, які ми маємо. Там кожен проєкт приблизно від 1 млн до 2-3 млн в залежності від місцевості, від того, як він робиться – або це на відкритій поверхні, або це реконструкція того приміщення, яке є”, – пояснив Синєгубов.

Читайте також:  Підземну школу, яка витримає С-300, будують на Харківщині – Синєгубов

Він зазначив, що завдання – зробити укриття в кожному населеному пункті. Проте реалізувати його швидко не вдасться.

“У нас уже їх є на наступний рік 18. А наше завдання, умовно, щоб їх було ще 118, щоб забезпечити надання безпечного освітнього простору“, – сказав начальник ХОВА.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 16.11: на Харківщині не працює третина підприємств
Головні новини Харкова 16.11: на Харківщині не працює третина підприємств
16.11.2023, 16:23
Сьогодні 16 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 листопада: яке свято та день в історії
16.11.2023, 06:00
Підлітки потрощили електричку на Харківщині. Це третій випадок по країні
Підлітки потрощили електричку на Харківщині. Це третій випадок по країні
16.11.2023, 16:19
Підземні школи на Харківщині: дві будують з нуля, більше 10 – на базі укриттів
Підземні школи на Харківщині: дві будують з нуля, більше 10 – на базі укриттів
16.11.2023, 15:40
З Куп’янщини ще треба вивезти 22 дитини – Канашевич про ситуацію в районі
З Куп’янщини ще треба вивезти 22 дитини – Канашевич про ситуацію в районі
16.11.2023, 15:44
“Заощаджувати нема де” – Синєгубов про 1 млрд військового ПДФО для Харківщини
“Заощаджувати нема де” – Синєгубов про 1 млрд військового ПДФО для Харківщини
16.11.2023, 13:59

Новини за темою:

17:26
Підземну школу, що витримає С-300, будують на Харківщині – Синєгубов
23:09
Загибель дівчинки в ДТП із поліцейським під Харковом: дані ДБР і прокуратури
10:29
У громаді під Харковом частково відключать світло
18:23
Для сім’ї переселенців із вісьмома дітьми зведуть новий будинок під Харковом
09:46
Харківський аероклуб на межі існування, збитки від обстрілів понад 30 млн

Ви читали новину: «Підземні школи на Харківщині: дві будують з нуля, більше 10 – на базі укриттів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 15:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підземні школи – укриття, де зможуть навчатися діти навіть за умов російських обстрілів, — у Коротичі та Люботині будуть на 90% готові вже до кінця цього року, повідомили у ХОВА".