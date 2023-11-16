Підземні школи на Харківщині: дві будують з нуля, більше 10 – на базі укриттів

Підземні школи – укриття, де зможуть навчатися діти навіть за умов російських обстрілів, — у Коротичі та Люботині будуть на 90% готові вже до кінця цього року, повідомили у ХОВА.

“Ці два (укриття для школярів – Ред.) на 90% будуть готові до кінця цього року. І десь січень-лютий, можливо березень – в залежності від погодних умов, ми вже будемо на завершальному етапі“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 16 листопада, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”.

Підземні школи будують із нуля у Коротичі, а також – у Люботині, для обласного ліцею мистецтв “Дивосвіт”.

“Це два нові проєкти, вони досить масштабні. Коштом приблизно по 80 млн кожен, тому що це саме захисна споруда, яка будується з нуля. Поряд із цим понад 10 споруд приводяться в належний стан – це протирадіаційні укриття, які ми маємо. Там кожен проєкт приблизно від 1 млн до 2-3 млн в залежності від місцевості, від того, як він робиться – або це на відкритій поверхні, або це реконструкція того приміщення, яке є”, – пояснив Синєгубов.

Він зазначив, що завдання – зробити укриття в кожному населеному пункті. Проте реалізувати його швидко не вдасться.

“У нас уже їх є на наступний рік 18. А наше завдання, умовно, щоб їх було ще 118, щоб забезпечити надання безпечного освітнього простору“, – сказав начальник ХОВА.