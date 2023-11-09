Підземну школу, що витримає С-300, будують на Харківщині – Синєгубов
Захисна споруда у Коротичі одночасно зможе вмістити близько 500 осіб, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Одне із запланованих укриттів вже будуємо в Коротичі Харківського району. Це фактично школа під землею, де зможуть навчатися діти. Захисна споруда в Коротичі здатна одночасно вмістити близько 500 людей, учнів і педагогів, які перебувають у місцевій загальноосвітній школі. Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів», – розповів Синєгубов.
Вартість робіт – 99,1 млн грн. Укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, 3 виходи, буде оснащене автономним джерелом електроенергії та здатне витримати пряме влучання ракети С-300.
Усього державна субвенція на облаштування укриттів для Харківщини складає 224,6 млн грн. За ці кошти передбачено охопити 31 об‘єкт: це будівництво, капітальні ремонти та розробка проектно-кошторисних документацій.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: дети, детсад, коротич, Олег Синегубов, подземная школа, строительство, укрытие, учителя, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 17:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисна споруда у Коротичі одночасно зможе вмістити близько 500 осіб, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".