Підземну школу, що витримає С-300, будують на Харківщині – Синєгубов

Захисна споруда у Коротичі одночасно зможе вмістити близько 500 осіб, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Одне із запланованих укриттів вже будуємо в Коротичі Харківського району. Це фактично школа під землею, де зможуть навчатися діти. Захисна споруда в Коротичі здатна одночасно вмістити близько 500 людей, учнів і педагогів, які перебувають у місцевій загальноосвітній школі. Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів», – розповів Синєгубов.

Вартість робіт – 99,1 млн грн. Укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, 3 виходи, буде оснащене автономним джерелом електроенергії та здатне витримати пряме влучання ракети С-300.

Усього державна субвенція на облаштування укриттів для Харківщини складає 224,6 млн грн. За ці кошти передбачено охопити 31 об‘єкт: це будівництво, капітальні ремонти та розробка проектно-кошторисних документацій.