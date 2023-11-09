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Підземну школу, що витримає С-300, будують на Харківщині – Синєгубов

Суспільство 17:26   09.11.2023
Оксана Якушко
Підземну школу, що витримає С-300, будують на Харківщині – Синєгубов

Захисна споруда у Коротичі одночасно зможе вмістити близько 500 осіб, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Одне із запланованих укриттів вже будуємо в Коротичі Харківського району. Це фактично школа під землею, де зможуть навчатися діти. Захисна споруда в Коротичі здатна одночасно вмістити близько 500 людей, учнів і педагогів, які перебувають у місцевій загальноосвітній школі. Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів», – розповів Синєгубов.

Вартість робіт – 99,1 млн грн. Укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, 3 виходи, буде оснащене автономним джерелом електроенергії та здатне витримати пряме влучання ракети С-300.

Усього державна субвенція на облаштування укриттів для Харківщини складає 224,6 млн грн. За ці кошти передбачено охопити 31 об‘єкт: це будівництво, капітальні ремонти та розробка проектно-кошторисних документацій.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 17:26;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисна споруда у Коротичі одночасно зможе вмістити близько 500 осіб, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".